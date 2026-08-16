Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada luego de protagonizar un presunto episodio de desorden en inmediaciones de un sanatorio ubicado en la zona de Belgrano y Suipacha, en la ciudad de Santa Fe.
Aprehendieron a un hombre tras negarse a retirarse de la puerta de un sanatorio
Un hombre de 36 años fue aprehendido luego de que, según se informó, permaneciera en inmediaciones del ingreso y estacionamiento de un sanatorio de la zona de Belgrano y Suipacha, consumiendo cerveza y alterando presuntamente la tranquilidad del lugar. La intervención policial se produjo tras un aviso recibido por la Central de Emergencias 911.
El procedimiento se inició a partir de un aviso recibido por la Central de Emergencias 911, que comisionó a personal de la Brigada Motorizada ante la presencia de un hombre que, según el reporte, se encontraba generando disturbios en las inmediaciones del establecimiento sanitario.
Cuando los agentes arribaron al lugar, habrían encontrado al hombre consumiendo una botella de cerveza en cercanías del ingreso y del sector de estacionamiento del nosocomio. De acuerdo con la información policial, su conducta estaría alterando el orden y la tranquilidad del lugar.
Discusión con los policías
Ante esta situación, los uniformados le habrían solicitado que depusiera su actitud y se retirara de las inmediaciones del sanatorio. Sin embargo, el hombre habría desoído la indicación y permaneció en el lugar.
Frente a la persistencia de la situación, los efectivos procedieron a su aprehensión. Luego se realizó un chequeo preventivo, que habría arrojado resultado negativo respecto de la presencia de elementos de interés.
El hombre fue posteriormente trasladado hasta Medicina Legal, donde fue examinado por un profesional médico. Según se informó, el facultativo no constató lesiones.
Código de convivencia
Tras cumplir con las diligencias correspondientes, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedaron asentadas las actuaciones derivadas del procedimiento.
El caso fue puesto a disposición de la autoridad competente y se encuadró, de manera provisoria, en una presunta infracción al artículo 64 del Código de Convivencia.
La intervención policial se produjo luego de un llamado al 911 y culminó con la aprehensión del hombre, sin que durante el chequeo preventivo se detectaran elementos de interés ni se constataran lesiones en el examen médico posterior.