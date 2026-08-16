Santa Fe

Aprehendieron a un hombre tras negarse a retirarse de la puerta de un sanatorio

Un hombre de 36 años fue aprehendido luego de que, según se informó, permaneciera en inmediaciones del ingreso y estacionamiento de un sanatorio de la zona de Belgrano y Suipacha, consumiendo cerveza y alterando presuntamente la tranquilidad del lugar. La intervención policial se produjo tras un aviso recibido por la Central de Emergencias 911.