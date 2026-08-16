Geriátricos del horror

El abogado de una denunciante reclama investigar la presunta apropiación de inmuebles

Martín Risso Patrón afirmó que existen testimonios que podrían revelar un mecanismo de aprovechamiento económico de adultos mayores que incluía no solamente el manejo de sus pensiones, sino también el control de sus viviendas. El letrado pidió que esas situaciones sean incorporadas a la investigación y se determine quiénes intervinieron.