Trama oscura y complicidades

Geriátricos del horror: denuncian maniobras con las viviendas de los adultos mayores alojados

Los testimonios de una ex empleada y de la hija de un hombre que permaneció alojado en esos establecimientos describen un sistema en el que los adultos mayores habrían quedado expuestos al manejo de sus documentos, pensiones, medicamentos y, eventualmente, la pérdida de inmuebles. Las denunciantes también sospechan de posibles complicidades estatales.