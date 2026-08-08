"Geriátrico del horror"

¿Qué pasó con el Observatorio municipal de asilos de ancianos en la ciudad de Santa Fe?

El observatorio de Geriátricos fue creado por ordenanza en 2018. Debe defender los derechos de los adultos mayores alojados en estas residencias, y elaborar informes periódicos sobre el estado de éstas. La respuesta del municipio.