El conmocionante caso del hogar de ancianos clandestino detectado a raíz de un incendio en J. Gollán al 10100, barrio Nuevo Horizonte, y conocido como el “geriátrico del horror”, sigue ocupando un lugar en la agenda periodística de la ciudad capital. Además, va abriendo otras aristas sobre la situación de los adultos mayores.
¿Qué pasó con el Observatorio municipal de asilos de ancianos en la ciudad de Santa Fe?
El observatorio de Geriátricos fue creado por ordenanza en 2018. Debe defender los derechos de los adultos mayores alojados en estas residencias, y elaborar informes periódicos sobre el estado de éstas. La respuesta del municipio.
Como es de público conocimiento, en ese inmueble se encontraban reducidos adultos mayores en situación de total abandono. La alimentación era escasa, faltaban controles médicos, y se realizaban presuntas maniobras con la documentación y recursos económicos. El caso sigue su curso en la Justicia santafesina.
Pero dentro de las competencias que son de jurisdicción local, aparece una ordenanza sancionada en diciembre de 2018, la N° 12.614, por el Concejo de Santa Fe. Esa norma creó el Observatorio Municipal de Geriátricos en Santa Fe capital.
Funciones
Esta normativa estableció que el observatorio funcionará como órgano de "consulta, colaboración y participación", cuya función será la de "articular la observación metodológica de los geriátricos, hogares de ancianos, residencias para ancianos (...) e impulsar mejoras políticas referidas al adulto mayor".
Dentro de las funciones y objetivos, debe realizar "una observación metodológica del estado de los geriátricos y residencias para ancianos; abordar la problemática de los geriátricos desde una perspectiva interdisciplinaria (...) dando "un marco orientativo para la toma de decisiones en la materia".
También, elaborar informes periódicos sobre los geriátricos; promover la articulación y co-participación con actores vinculados a la temática, y facilitar a las familias y parientes a cargo un centro de atención para reclamos y denuncias sobre estas instituciones, en defensa de los derechos del adulto mayor.
Pero la función neurálgica del Observatorio debe ser "recolectar datos que sirvan como herramientas para la toma de decisiones atinentes a los geriátricos y residencias para ancianos, promoviendo la elaboración, análisis y difusión de información sobre ellos en el ámbito de la ciudad".
Centro de denuncias
La ordenanza también establecía que el Observatorio contará con un centro de atención de denuncia ciudadana para que "de un modo ágil y seguro", la familia y parientes a cargo puedan concentrar las distintas denuncias y reclamos relacionadas entre estas instituciones y el adulto mayor.
Esas eventuales denuncias y reclamos también pueden ser realizadas a través del 0800-777-5000 de Denuncia Ciudadana. Asimismo, el Observatorio Municipal de Geriátricos deberá presentar de forma semestral un informe circunstanciado de las tareas realizadas al Concejo Municipal.
Y todos los miembros del observatorio "desempeñarán su cargo a título honorífico, sin que en ningún caso puedan percibir remuneración alguna por el desempeño de sus funciones".
Las dudas
Esta ordenanza transitó un camino confuso en términos legislativos. Es que casi un año después de su sanción, su propia autora, la ex concejala y actual funcionaria del gobierno provincial, Marcela Aeberhard, solicitaba en el Concejo, que se reglamente la normativa de creación del observatorio.
“En Santa Fe no se cuenta con una norma que unifique el modo de constitución y el funcionamiento de las instituciones geriátricas", declaraba en 2019 Aeberhard, al tiempo que insistía en la necesidad de evitar "vacíos legales” sobre la problemática de los adultos mayores, que es una población vulnerable.
Finalmente, la ordenanza se reglamentó. Actualmente, funciona dentro de la órbita de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana municipal; como consta en la web oficial del municipio capitalino.
Respuesta municipal
Ahora, a la luz de los hechos acontecidos en el "geriátrico del horror", surgen inevitablemente los interrogantes.
Este observatorio, ¿se constituyó de hecho? ¿Está operativo? ¿Realiza los informes periódicos sobre la situación de las residencias de adultos mayores? El Litoral solicitó respuestas al municipio sobre todas estas inquietudes.
A continuación, se transcribe de forma textual la respuesta del municipio: "Sus funciones esenciales se cumplen desde la Dirección de Derechos Ciudadanos: registro de denuncias, derivación y generación de informes".
"El observatorio sistematiza la información que surge de las intervenciones y actuaciones administrativas que se realizan ante situaciones vinculadas con instituciones que alojan personas mayores".