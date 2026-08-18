Un árbitro de fútbol amateur murió tras protagonizar un choque frontal en la ruta 60, en el departamento mendocino de Maipú. Como consecuencia del violento accidente, otras cinco personas sufrieron heridas de distinta gravedad.
Murió un árbitro de fútbol tras un choque frontal en Mendoza: cinco heridos
La víctima tenía 48 años y era una figura conocida en los torneos amateur de la zona Este. El hecho ocurrió el domingo por la noche y la Justicia investiga las circunstancias del siniestro.
La víctima fue identificada como Óscar Fernández, de 48 años, conocido entre sus allegados como “Chacha”. Era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín, y se desempeñaba como árbitro en diferentes torneos de fútbol amateur de la zona Este de Maipú.
Cómo ocurrió el accidente
El siniestro se produjo el domingo por la noche, cerca de las 20:30. Fernández circulaba a bordo de un Peugeot 504 cuando, al salir del callejón Piperbo, impactó de frente contra una Volkswagen T-Cross.
Según informaron medios locales, el segundo vehículo habría realizado una maniobra de adelantamiento y circulado por la mano contraria al momento de la colisión.
A raíz del fuerte impacto, el árbitro sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital Central de Mendoza. Pese a la atención médica recibida, murió posteriormente.
Cinco personas resultaron heridas
Los cinco ocupantes de la Volkswagen T-Cross también debieron recibir asistencia médica y fueron derivados a distintos centros de salud.
Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo craneal grave y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital El Carmen. Otra mujer, de 54 años, presentó fracturas de tibia, peroné y maxilar inferior, por lo que continúa internada en el Hospital Perrupato.
Por su parte, una joven de 19 años y un hombre de 20 padecieron politraumatismos graves y fueron trasladados al Hospital Central para ser intervenidos.
Además, un hombre de 52 años sufrió politraumatismos, aunque se encontraba estable y consciente tras ser derivado al Hospital Lagomaggiore.
Encontraron un arma
Durante las tareas realizadas después del accidente, efectivos de la Policía Vial encontraron una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .22 en la guantera del Peugeot 504.
El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las pericias correspondientes.
La muerte de Fernández generó conmoción entre las personas que lo conocían y en el ambiente del fútbol amateur, donde era una figura habitual en distintos torneos de la zona.