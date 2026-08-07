Siete personas resultaron heridas por el choque entre un tren y un colectivo en el barrio porteño de La Boca, a pocas cuadras de La Bombonera.
Chocaron un tren y un colectivo a metros de La Bombonera
El siniestro vial se registró en el barrio porteño de La Boca. Todos los pacientes presentan politraumatismos sin criterios de gravedad.
Fuentes del SAME informaron que el siniestro vial se registró a las 18:04 en Olavarría al 813, entre Garibaldi y Juan de Dios Filiberto.
Hasta el momento siete pacientes fueron asistidos, tres de los cuales fueron trasladados al Hospital Rivadavia, mientras que otros tres fueron derivados al Argerich y el chofer del colectivo, un hombre, fue trasladado al Ramos Mejía.
Todos los pacientes presentan politraumatismos sin criterios de gravedad.
Personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar y colaboraron para inmovilizar a los pasajeros, que descendieron sin pánico y fueron auscultados debido al latigazo.
Además, las autoridades negaron la presencia de personas atrapadas en ambas formaciones.