#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Hay siete heridos

Chocaron un tren y un colectivo a metros de La Bombonera

El siniestro vial se registró en el barrio porteño de La Boca. Todos los pacientes presentan politraumatismos sin criterios de gravedad.

Personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar y colaboraron para inmovilizar a los pasajeros.Personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar y colaboraron para inmovilizar a los pasajeros.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Siete personas resultaron heridas por el choque entre un tren y un colectivo en el barrio porteño de La Boca, a pocas cuadras de La Bombonera.

Fuentes del SAME informaron que el siniestro vial se registró a las 18:04 en Olavarría al 813, entre Garibaldi y Juan de Dios Filiberto.

Hasta el momento siete pacientes fueron asistidos, tres de los cuales fueron trasladados al Hospital Rivadavia, mientras que otros tres fueron derivados al Argerich y el chofer del colectivo, un hombre, fue trasladado al Ramos Mejía.

Personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar y colaboraron para inmovilizar a los pasajeros.Personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar y colaboraron para inmovilizar a los pasajeros.

Todos los pacientes presentan politraumatismos sin criterios de gravedad.

Personal de Bomberos de la Ciudad concurrió al lugar y colaboraron para inmovilizar a los pasajeros, que descendieron sin pánico y fueron auscultados debido al latigazo.

Además, las autoridades negaron la presencia de personas atrapadas en ambas formaciones.

Más videos que te pueden interesar

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro