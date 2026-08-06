El violento frente de tormentas que este jueves afectó al este de la Argentina cruzó la frontera y desencadenó un atípico tornado en la localidad de Pedro Osório, al sur de Brasil. El fenómeno marca un alarmante hito meteorológico en la región: se trata del tercer evento tornádico consecutivo en pocos días, tras los severos antecedentes registrados en el sur santafesino.
Reportan un atípico tornado en Pedro Osório tras el paso del frente de tormentas
El violento sistema meteorológico que durante las primeras horas de la jornada impactó sobre el este de la Argentina cruzó la frontera y derivó en un fenómeno de extrema gravedad al sur del país vecino.
El fenómeno registrado en territorio brasileño es la continuidad del frente de inestabilidad que azotó a la provincia de Santa Fe. La jornada santafesina estuvo marcada por intensas ráfagas de viento, lluvias copiosas y caída de granizo durante la mañana, dando cuenta de la severidad del choque de masas de aire.
Sin embargo, el antecedente inmediato en suelo santafesino ocurrió apenas la semana pasada con un hito meteorológico: el registro de un tornado en el sur provincial, concretamente en la zona de San Genaro, a unos 100 kilómetros de Rosario. En simultáneo, la zona rural de Bernardo de Irigoyen —entre Campo Soto y Campo Mauro— se vio afectada por un evento de similares características. En este último sector, las violentas ráfagas impactaron sobre parcelas agrícolas, aunque afortunadamente solo se reportaron daños materiales menores y ningún herido.
¿Cómo se forman y dónde impactan estos fenómenos?
Un tornado está catalogado como uno de los eventos más destructivos y violentos que pueden manifestarse sobre la superficie terrestre. Su poder destructivo combina la fuerza de vientos rotatorios —que en los casos más extremos llegan a alcanzar los 500 km/h— con drásticas diferencias de presión concentradas en áreas reducidas.
En la Argentina, la mayor frecuencia de aparición de estos remolino se concentra históricamente entre los meses de octubre y marzo. La zona de mayor riesgo comprende la región integrada por:
- Provincia de Buenos Aires
- Santa Fe
- Entre Ríos
- Corrientes
- Chaco
- Este de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero
Claves para identificar un tornado a tiempo
Aunque habitualmente se asocia este peligro con la clásica imagen de una gran nube embudo oscura y en rotación, los meteorólogos advierten que la columna de aire no siempre resulta visible a simple vista.
En ocasiones, el embudo puede permanecer invisible hasta que comienza a levantar escombros y objetos del suelo. Por ello, los especialistas sugieren prestar atención a los indicadores acústicos y visuales indirectos: la aparición repentina de un remolino de objetos suspendidos o un estruendo ensordecedor y continuo, similar al paso cercano de un tren de cargas o al rugido de varios camiones pesados en marcha, son señales inminentes de su presencia.