La Policía de Investigaciones (PDI) realizó 220 procedimientos durante la primera quincena de agosto en Rosario y la región, que derivaron en la detención o aprehensión de 104 personas. Así lo informó este martes el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Federico Angelini, al presentar el balance quincenal.
Federico Angelini resaltó el avance del plan de seguridad en Rosario
El secretario de Gestión Institucional destacó que el plan de seguridad se apoya en tres pilares: presencia policial, control de la población carcelaria e investigación criminal.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en Rosario, el funcionario sostuvo que el Plan de Seguridad del Gobierno Provincial tiene un método basado en “la policía en la calle, un mayor control de la población carcelaria y las investigaciones”.
Angelini detalló que en los procedimientos se secuestraron 14 armas de fuego, 208 municiones, 18 vehículos y 219 teléfonos celulares. Además, se incautaron 261,60 gramos de cocaína y 136,90 gramos de marihuana.
“Estos números son un contundente mensaje a las organizaciones criminales: bajo ningún punto de vista van a tener un mínimo margen para joderles la vida a los rosarinos. El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz”, enfatizó.
El funcionario provincial explicó que los procedimientos permiten profundizar las investigaciones y avanzar en el análisis de las redes de contactos y las estructuras de las organizaciones delictivas.
“A los delincuentes les decimos que les va a resultar muy difícil, incluso imposible, transitar tranquilos por Rosario, porque tenemos un método de seguridad: policía en la calle, tecnología aplicada y la PDI, en coordinación con la Fiscalía, para dar una respuesta rápida”, reiteró Angelini.
Lince, la herramienta tecnológica para esclarecer casos
El funcionario destacó la importancia del sistema Lince en el desarrollo del plan de seguridad. La herramienta tecnológica del Gobierno de Santa Fe procesa imágenes de cámaras de videovigilancia en tiempo récord y permitió resolver más de 750 casos.
También posibilitó avanzar en las investigaciones por los femicidios de Débora Bordón y Gabriela Banach. “Pudimos dar, en pocas horas, con los presuntos homicidas y brindar una rápida respuesta a la sociedad”, afirmó.
Por último, Angelini señaló que “el gobernador Maximiliano Pullaro lleva adelante una inversión histórica en materia de seguridad”, que incluye la incorporación de patrulleros para reforzar la presencia policial, la ampliación de plazas en el sistema penitenciario y la inversión en tecnología aplicada, como nuevas cámaras y el sistema Lince.