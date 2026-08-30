Un siniestro vial ocurrido durante la tarde del sábado en la zona costera de Mar del Plata terminó con una pareja herida luego de ser embestida por un automóvil.
Un conductor de 83 años perdió el control de su auto y atropelló a una pareja en la costa de Mar del Plata
El hecho ocurrió en la avenida Félix U. Camet y Valencia, cerca del Museo MAR. El vehículo se subió a un cantero divisorio y embistió a un hombre de 60 años y a una mujer de 61. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos y quedaron internados en observación.
El vehículo, un Chevrolet Prisma, era conducido por un hombre de 83 años que, por motivos que todavía son investigados, perdió el control, atravesó el cantero divisorio de la avenida y terminó impactando contra los peatones.
El episodio se registró en la intersección de la avenida Félix U. Camet y Valencia, en las inmediaciones del Museo MAR y a pocos metros de la rotonda de avenida Constitución y la costa. En ese momento, las víctimas se encontraban esperando para cruzar la avenida cuando fueron alcanzadas por el vehículo.
El impacto provocó la intervención de los servicios de emergencia. Personal policial y una ambulancia del SAME llegaron al lugar para asistir a los heridos, que presentaban politraumatismos. Ambos fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedaron bajo observación médica.
Cómo ocurrió el accidente en la costa marplatense
De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, el Chevrolet Prisma circulaba por la avenida Félix U. Camet cuando, por circunstancias que deberán determinarse durante la investigación, el conductor perdió el dominio del vehículo.
El automóvil terminó subiendo al cantero que divide los sentidos de circulación y, desde allí, embistió a la pareja que permanecía en las inmediaciones de la avenida.
Las víctimas son un hombre de 60 años y una mujer de 61. Según las primeras informaciones proporcionadas por fuentes policiales, ambos sufrieron distintos politraumatismos como consecuencia del impacto.
Tras el accidente, personas que se encontraban en la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. La llegada del SAME permitió realizar una primera evaluación de los heridos antes de su traslado al hospital.
Los dos permanecían lúcidos y conscientes al momento de ser derivados. Como medida preventiva, los profesionales dispusieron que quedaran internados para realizarles estudios, entre ellos placas, y mantenerlos bajo observación.
El conductor del automóvil viajaba acompañado por una mujer. Ninguno de los ocupantes del vehículo habría sufrido lesiones como consecuencia del siniestro.
Por el momento, no se estableció públicamente qué provocó la pérdida de control del automóvil. Entre las posibilidades mencionadas en las primeras horas se encuentra la eventual incidencia de las condiciones de circulación, aunque esa circunstancia deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.
La investigación quedó a cargo de la Justicia
Después del accidente, personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar y realizó las primeras actuaciones para establecer cómo se produjo el siniestro.
El conductor fue demorado y quedó imputado, en principio, por el delito de lesiones culposas, mientras avanza la investigación judicial para determinar las circunstancias que derivaron en el atropello.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, a cargo del fiscal Vera Tapia. La fiscalía deberá analizar las pruebas reunidas y las pericias realizadas sobre el automóvil y el lugar del accidente.
La investigación buscará establecer la mecánica del hecho y las razones por las que el vehículo abandonó su trayectoria hasta terminar sobre el cantero divisorio.
La zona donde ocurrió el episodio es uno de los principales corredores de circulación de la costa marplatense. La avenida Félix U. Camet conecta distintos sectores del norte de la ciudad y presenta circulación vehicular junto a espacios utilizados habitualmente por peatones.
En las primeras horas posteriores al accidente, las autoridades trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la situación generada por el siniestro.
Hasta el momento, la información disponible indica que la pareja permanecía fuera de peligro, aunque continuaba internada para completar los estudios médicos y verificar su evolución.
El episodio vuelve a poner en primer plano la importancia de establecer con precisión las causas detrás de cada siniestro vial.
En este caso, las pericias y las actuaciones judiciales serán las encargadas de determinar por qué el conductor perdió el control del automóvil y terminó embistiendo a dos personas que se encontraban a la espera para cruzar la avenida.
La causa continúa en investigación y, por ahora, fue caratulada como lesiones culposas.