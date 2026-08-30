Siniestro vial

Un conductor de 83 años perdió el control de su auto y atropelló a una pareja en la costa de Mar del Plata

El hecho ocurrió en la avenida Félix U. Camet y Valencia, cerca del Museo MAR. El vehículo se subió a un cantero divisorio y embistió a un hombre de 60 años y a una mujer de 61. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos y quedaron internados en observación.