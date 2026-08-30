Reclamo judicial

Una de las víctimas del asilo busca ser querellante y reclama que la Justicia escuche su historia

El abogado Martín Risso Patrón confirmó que uno de los adultos mayores alojados en la residencia clandestina pretende incorporarse formalmente a la causa y declarar como damnificado. El letrado sostiene que su representado permaneció en el mismo establecimiento donde se produjo el incendio del 27 de julio, padeció graves deficiencias en su cuidado y nunca fue convocado para relatar ante la Justicia lo que habría vivido puertas adentro.