En un despliegue coordinado en la ciudad de Coronda, la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló varios puntos de venta de drogas en el marco de una causa por microtráfico.
Golpe a una red de “kioscos” que vendían estupefacientes en Coronda
El operativo fue encabezado por la Policía de Investigaciones e incluyó varios allanamientos que se realizaron de manera simultánea. Tres personas fueron detenidas y se secuestró cocaína fraccionada para la venta, entre otros elementos.
El operativo con concluyó con la detención de tres personas, la notificación de una cuarta y el secuestro de cocaína fraccionada, sumas importantes de dinero en efectivo en pesos y dólares.
Los procedimientos se originaron a partir del trabajo de análisis criminal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, dentro de las prioridades del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Tras recibir alertas sobre presuntos kioscos de droga, los efectivos de la PDI realizaron tareas de campo y seguimiento que permitieron corroborar la red de contactos entre los implicados.
Con los elementos de prueba recabados, los jueces Lisandro Aguirre y Octavio Silva libraron las órdenes de irrupción para seis inmuebles de la localidad.
Éxito
Durante los procedimientos, fueron detenidos tres hombres cuyas iniciales son: F. F. D. (32), P. L. M. (28) y J. E. C. (39).
Por otra parte, una mujer identificada como E. A. V. (31) fue notificada por infracción a la Ley de Drogas. Ella continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria que ya cumplía por un expediente previo.
Los uniformados incautaron 193 gramos de cocaína (con más de 100 dosis fraccionadas listas para la venta), 16 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, US$ 1.502, más de $1,9 millones en efectivo, recortes de nylon y anotaciones operativas.
El despliegue requirió el apoyo de unidades especiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) y demás reparticiones de la Unidad Regional XV.
Las tareas fueron encabezadas por las brigadas de Homicidios, Capturas y Complejas de la PDI Santa Fe, junto a la Sección Canes.
Causa
La causa está bajo la órbita del fiscal Julio Lema y cuenta con la intervención del fiscal Diego Vigo, al frente de la Fiscalía de Microtráfico.
Las autoridades indicaron que las diligencias continúan abiertas para determinar posibles ramificaciones de la red.