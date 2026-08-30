Tragedia

Un joven de 21 años murió mientras jugaba al fútbol con sus amigos en Catamarca

Gonzalo Martín Acosta se descompensó durante un partido de fútbol 5 en un complejo deportivo de San Fernando del Valle de Catamarca. Sus compañeros llamaron a los servicios de emergencia y realizaron maniobras de asistencia, pero el joven murió en el lugar. La autopsia determinó que se trató de una muerte súbita.