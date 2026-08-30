Un joven de 21 años murió durante la noche del jueves mientras disputaba un partido de fútbol 5 junto a un grupo de amigos en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Un joven de 21 años murió mientras jugaba al fútbol con sus amigos en Catamarca
Gonzalo Martín Acosta se descompensó durante un partido de fútbol 5 en un complejo deportivo de San Fernando del Valle de Catamarca. Sus compañeros llamaron a los servicios de emergencia y realizaron maniobras de asistencia, pero el joven murió en el lugar. La autopsia determinó que se trató de una muerte súbita.
La víctima fue identificada como Gonzalo Martín Acosta, quien se encontraba en un complejo deportivo ubicado sobre avenida Virgen del Valle cuando sufrió una descompensación y se desplomó en plena actividad.
El episodio ocurrió mientras el grupo compartía una jornada deportiva. Ante la situación, sus compañeros solicitaron asistencia médica de inmediato y comenzaron a auxiliarlo mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.
Poco después arribaron al lugar efectivos policiales y personal del SAME, pero los profesionales no pudieron revertir el cuadro y constataron el fallecimiento.
La muerte generó conmoción entre las personas que se encontraban en el complejo y entre quienes conocían al joven. La Justicia dispuso una serie de actuaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué había provocado la descompensación.
El joven se desplomó durante el partido
Según la información difundida sobre el caso, Acosta participaba de un partido de fútbol 5 con amigos cuando sufrió una descompensación repentina. El hecho se produjo el jueves por la noche en una cancha ubicada en la avenida Virgen del Valle, en San Fernando del Valle de Catamarca.
Sus compañeros advirtieron inmediatamente que algo había ocurrido y solicitaron ayuda. Mientras esperaban el arribo de la ambulancia, algunas de las personas presentes realizaron maniobras de asistencia para intentar mantenerlo con vida.
La respuesta de los servicios de emergencia incluyó la llegada de una ambulancia del SAME y personal de la Policía. Sin embargo, pese a las tareas realizadas en el lugar, el joven murió.
La situación fue comunicada posteriormente a las autoridades judiciales, que dispusieron las medidas correspondientes para conocer las causas del fallecimiento.
En este tipo de episodios, la determinación de la causa de muerte requiere estudios médicos y forenses. Por ese motivo, el cuerpo fue sometido a una autopsia durante la mañana del viernes.
La autopsia determinó que fue una muerte súbita
El estudio forense realizado al día siguiente permitió establecer que Gonzalo Martín Acosta murió como consecuencia de una muerte súbita, de acuerdo con la información publicada por medios de Catamarca.
La expresión "muerte súbita" se utiliza para describir un fallecimiento inesperado que ocurre de manera rápida, muchas veces sin que exista una advertencia evidente inmediatamente antes del episodio.
La determinación precisa de las causas médicas depende, en cada caso, de los estudios realizados durante la autopsia y de los antecedentes disponibles.
En este episodio, el dato de la autopsia permitió descartar, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, otras hipótesis vinculadas con las circunstancias en las que se produjo la muerte.
El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, aunque las primeras conclusiones médicas apuntaron a una muerte súbita.
No se informaron, hasta el momento, otros elementos que permitan vincular el fallecimiento con una situación externa ocurrida dentro del complejo deportivo.
La tragedia vuelve a poner el foco sobre episodios de descompensación que pueden producirse durante la práctica deportiva, incluso en personas jóvenes.
La actividad física tiene beneficios ampliamente reconocidos para la salud, pero también implica un esfuerzo para el organismo, especialmente cuando existen condiciones médicas previas que pueden no haber sido diagnosticadas.
Los especialistas suelen remarcar la importancia de prestar atención a síntomas como dolor en el pecho, falta de aire fuera de lo habitual, mareos, palpitaciones o pérdida del conocimiento durante el ejercicio.
Ante una situación de emergencia, la activación rápida del sistema sanitario y el inicio inmediato de maniobras de reanimación pueden resultar determinantes.
En el caso ocurrido en Catamarca, fueron los propios compañeros del joven quienes dieron aviso a los servicios de emergencia y comenzaron a asistirlo mientras aguardaban la llegada del personal médico.
El episodio ocurrió durante una actividad habitual entre amigos y terminó de manera inesperada. La investigación continuará con las actuaciones correspondientes, mientras que el resultado de la autopsia constituye hasta ahora el principal dato para explicar el fallecimiento de Gonzalo Martín Acosta.
La muerte del joven, ocurrida a los 21 años durante un partido de fútbol 5, generó repercusión en San Fernando del Valle de Catamarca y puso nuevamente en primer plano la importancia de contar con respuestas rápidas ante emergencias médicas durante la práctica deportiva.