En Santiago del Estero

Murió “El Polaco” Groh Riemersma en un accidente de moto: quién era el referente del proteccionismo animal

Eduardo Groh Riemersma tenía 49 años y estaba al frente de El Montecito de los Canichones, un refugio dedicado al rescate y cuidado de perros. Falleció este jueves luego de perder el control de su motocicleta en una rotonda de la ciudad de Santiago del Estero. La situación de los animales que estaban bajo su cuidado genera preocupación.