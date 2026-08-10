Un ataque de un perro puede ocurrir en pocos segundos, pero sus consecuencias pueden acompañar a una víctima durante meses o incluso años.
Perros potencialmente peligrosos en Santa Fe: qué exige la ley, qué debe hacer el dueño y cómo actuar ante un ataque
La muerte de un nene de tres años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba volvió a poner el foco sobre la responsabilidad de quienes tienen perros capaces de provocar lesiones graves
La muerte de un nene de tres años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba volvió a instalar una pregunta que también alcanza a Santa Fe: qué medidas existen para prevenir estos episodios y qué responsabilidad tienen quienes están a cargo de animales capaces de causar lesiones graves.
En la ciudad de Santa Fe hay una normativa vigente desde hace años y un sistema de registro que obliga a identificar a determinados perros. Al mismo tiempo, la provincia viene discutiendo una regulación que busca establecer criterios comunes para la tenencia, circulación y control de estos animales. El debate introduce herramientas como el microchip y el seguro de responsabilidad civil.
La diferencia entre una norma que existe y una norma que efectivamente se cumple es central. Para los vecinos, conocer qué obligaciones tiene un propietario y qué pasos seguir frente a un perro suelto o un ataque puede ser tan importante como conocer las sanciones.
Qué dice hoy la normativa en la ciudad de Santa Fe
La Municipalidad de Santa Fe aplica la Ordenanza N.º 11.180, que establece la inscripción obligatoria de perros potencialmente peligrosos. El registro está a cargo del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA).
Según la información oficial actualizada por el municipio, deben registrarse los perros que pesan más de 15 kilos. El trámite puede realizarse de manera presencial y también existe la posibilidad de completar el formulario online.
Para realizar la inscripción presencial, el responsable debe ser mayor de edad, residir en la ciudad y concurrir con el animal, DNI, correa, collar, bozal y vacunación antirrábica vigente.
La regulación busca que el animal pueda ser vinculado con una persona responsable y que, ante un incidente, exista una referencia concreta sobre quién está a cargo.
Pero el registro no es la única obligación. Cuando un perro de estas características circula por un espacio público, debe hacerlo bajo control de una persona adulta y con los elementos de seguridad establecidos por la normativa municipal. En la práctica, esto significa que un perro de gran porte no debería estar suelto en una plaza, una vereda, un parque o una calle.
Este punto es importante porque muchas situaciones de riesgo no comienzan con una mordedura. Un perro que se escapa de una vivienda puede provocar una caída, una reacción de otro animal o un accidente de tránsito antes de que exista un contacto físico.
La responsabilidad comienza, entonces, mucho antes del ataque.
También hay una herramienta preventiva que suele quedar en segundo plano: la vacunación antirrábica. El IMUSA recuerda que es obligatoria para perros y gatos a partir de los tres meses y que debe renovarse anualmente. El municipio dispone de vacunación gratuita en sus sedes y mediante campañas específicas.
Para quien tiene un perro de gran porte, una lista básica de prevención debería incluir cuatro controles: mantenerlo identificado y registrado cuando corresponda, tener la vacunación al día, garantizar que el espacio donde permanece sea seguro para evitar fugas y utilizar correa y bozal cuando la normativa lo exige.
Y hay una quinta medida que no aparece en una ordenanza pero resulta fundamental: no dejar a un niño pequeño a cargo de un perro capaz de provocar lesiones graves. La supervisión adulta reduce riesgos, aunque el animal sea conocido y forme parte de la familia.
El debate provincial busca cambiar el criterio y sumar herramientas
Mientras la ciudad cuenta con su propia regulación, en la provincia de Santa Fe se viene discutiendo desde hace años una legislación común.
En septiembre de 2025, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto que propone establecer presupuestos mínimos para la tenencia, cría, adiestramiento y circulación de perros considerados potencialmente peligrosos por su raza o por su conducta. La iniciativa contempla la creación de un registro provincial de propietarios, criadores y tenedores.
Entre las herramientas previstas aparece el microchip identificatorio, que permitiría asociar de manera permanente un animal con sus datos y los de su responsable. El proyecto también incorpora la obligación de informar determinados incidentes y establece medidas de seguridad para la circulación en espacios públicos.
Otro de los puntos centrales es el seguro de responsabilidad civil. La propuesta busca que los propietarios de perros incluidos en el régimen cuenten con una cobertura destinada a afrontar eventuales daños ocasionados a terceros.
Es importante aclarar que se trata de un proyecto legislativo, no de una obligación provincial vigente. Por eso, un propietario en Santa Fe no debe interpretar el microchip o el seguro como requisitos generales ya establecidos por una ley provincial. La normativa que efectivamente rige hoy en la ciudad es la municipal, mientras el proyecto provincial forma parte del debate legislativo.
La discusión tiene además un punto interesante: cómo definir a un perro potencialmente peligroso. La propuesta provincial analizada en 2025 contempla animales considerados de riesgo por su raza o por determinadas características y antecedentes, en lugar de limitar la discusión exclusivamente al nombre de una raza.
Para los vecinos, el objetivo práctico es el mismo: saber quién es responsable del animal, poder identificarlo rápidamente y contar con mecanismos para actuar cuando existe un riesgo.
Qué responsabilidad tiene el dueño si el perro provoca un daño
La legislación nacional también establece un marco de responsabilidad. El artículo 1759 del Código Civil y Comercial determina que el daño causado por animales queda comprendido dentro del régimen de responsabilidad por el riesgo de las cosas. El artículo 1757 establece que esa responsabilidad es objetiva, mientras que el artículo 1758 identifica al dueño y al guardián como responsables en los supuestos previstos por la norma.
Esto significa que una persona que sufrió lesiones por un perro puede tener derecho a reclamar por los daños ocasionados. El análisis concreto de cada caso corresponde a la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que correspondan.
En el plano penal, además, la situación puede adquirir otra dimensión cuando existen elementos que permiten atribuir una conducta negligente o imprudente al responsable. La calificación jurídica dependerá de las circunstancias y de la investigación fiscal.
Por eso, frases como “se escapó”, “nunca había mordido a nadie” o “siempre fue tranquilo” no reemplazan las obligaciones de prevención. La tenencia responsable implica anticiparse a una situación que puede tener consecuencias para otras personas.
Qué hacer si un perro peligroso está suelto
Para un vecino que observa un perro de gran porte suelto o detrás de una reja en condiciones que generan riesgo, la primera recomendación es no intentar atraparlo ni enfrentarlo por cuenta propia. Lo más seguro es mantener distancia, alejar a niños y mascotas y comunicar la situación a las autoridades correspondientes.
Si se conoce al propietario, es útil conservar sus datos. También pueden servir fotografías o videos tomados desde un lugar seguro, siempre que hacerlo no implique acercarse al animal ni exponerse.
Si se produce una mordedura, el orden de prioridades cambia:
1. Buscar atención médica inmediatamente.
Una mordedura puede requerir limpieza profunda, antibióticos, suturas, cirugía y evaluación de la vacunación antitetánica. Además, el equipo sanitario deberá determinar las medidas correspondientes frente al riesgo de rabia.
2. No minimizar la lesión.
Incluso una herida que parece pequeña puede requerir atención. La ubicación de la mordedura, la profundidad y las características del animal son factores que deben ser evaluados por profesionales.
3. Identificar al perro y a su responsable.
Si es posible sin exponerse, hay que obtener nombre, domicilio y datos de contacto del propietario. También resulta útil conocer si el animal está vacunado.
4. Realizar la denuncia.
La persona damnificada puede recurrir a la comisaría correspondiente o a los organismos judiciales competentes. La denuncia deja constancia formal del hecho y puede resultar necesaria para las actuaciones posteriores.
5. Informar el ataque al IMUSA.
La intervención sanitaria es importante para que pueda activarse el protocolo correspondiente frente a una mordedura y realizar el seguimiento epidemiológico del animal.
En materia de rabia, el seguimiento de un perro que mordió a una persona es una herramienta sanitaria fundamental. El animal debe quedar bajo observación según el protocolo veterinario correspondiente para determinar su situación y orientar las medidas que necesite la persona afectada.
Una regla simple para prevenir problemas
La tenencia responsable no empieza cuando ocurre un ataque. Empieza cuando una persona decide incorporar un animal y asume que deberá garantizar su cuidado y, al mismo tiempo, evitar que pueda provocar daños a otras personas.
En Santa Fe, eso implica conocer las normas municipales, registrar al animal cuando corresponda, mantener la vacunación al día, evitar fugas y cumplir con las medidas de seguridad para circular.
Para los vecinos, también significa saber que un perro suelto no es un problema menor cuando existe riesgo de agresión. Avisar a tiempo puede evitar que una situación termine en una guardia hospitalaria.
La muerte ocurrida en Córdoba vuelve a poner el tema en agenda, pero la prevención no debería depender de que ocurra una tragedia. El objetivo de una regulación efectiva es precisamente intervenir antes: identificar al animal, responsabilizar a quien lo tiene a cargo y reducir las posibilidades de que una situación evitable termine causando lesiones graves.