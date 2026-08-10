Un nene de tres años murió este domingo después de haber sido atacado por un perro de raza pitbull en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, ubicado en el sur de la capital provincial.
Murió un nene de tres años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba
El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, al sur de la capital provincial. El menor sufrió graves heridas en el rostro y el cuello y fue trasladado de urgencia a una clínica, donde finalmente falleció.
La Policía de Córdoba inició una investigación para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.
El ataque
El padre del nene contó que se encontraba junto a su hijo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María cuando, por motivos que todavía son investigados, el perro se abalanzó sobre el menor y lo atacó.
El animal le provocó graves heridas, principalmente en la zona de la cara y el cuello.
Tras el ataque, el nene fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, murió poco después de ingresar al centro asistencial.
Investigan a quién pertenecía el perro
La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el perro sería propiedad de vecinos de la zona. Las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo el episodio.
Es el segundo caso fatal en tres meses
La muerte del nene de tres años vuelve a poner bajo la lupa los ataques protagonizados por perros considerados potencialmente peligrosos en la provincia.
Se trata del segundo caso fatal registrado en Córdoba durante los últimos tres meses. En mayo, una nena de cuatro años murió después de ser atacada por un perro mestizo en la ciudad de Cosquín.
En aquel episodio, el animal la atacó en un predio ubicado cerca de la vivienda de la víctima y le provocó heridas de gravedad, principalmente en el cuello.
Qué determinó la autopsia
Posteriormente, la autopsia estableció que la nena murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida contusa penetrante en el cuello.
La lesión había generado la ruptura de la carótida izquierda.