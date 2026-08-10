#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Segundo caso fatal

Murió un nene de tres años tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, al sur de la capital provincial. El menor sufrió graves heridas en el rostro y el cuello y fue trasladado de urgencia a una clínica, donde finalmente falleció.

El nene fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield.El nene fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un nene de tres años murió este domingo después de haber sido atacado por un perro de raza pitbull en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja, ubicado en el sur de la capital provincial.

La Policía de Córdoba inició una investigación para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mirá tambiénMurió una nena de 3 años tras caer con sus padres al lago Nahuel Huapi

El ataque

El padre del nene contó que se encontraba junto a su hijo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María cuando, por motivos que todavía son investigados, el perro se abalanzó sobre el menor y lo atacó.

El animal le provocó graves heridas, principalmente en la zona de la cara y el cuello.

Un niño de 8 años fue agredido por su propio perro de raza pitbullEl episodio generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Tras el ataque, el nene fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, murió poco después de ingresar al centro asistencial.

Investigan a quién pertenecía el perro

La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el perro sería propiedad de vecinos de la zona. Las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo el episodio.

Es el segundo caso fatal en tres meses

La muerte del nene de tres años vuelve a poner bajo la lupa los ataques protagonizados por perros considerados potencialmente peligrosos en la provincia.

Se trata del segundo caso fatal registrado en Córdoba durante los últimos tres meses. En mayo, una nena de cuatro años murió después de ser atacada por un perro mestizo en la ciudad de Cosquín.

En aquel episodio, el animal la atacó en un predio ubicado cerca de la vivienda de la víctima y le provocó heridas de gravedad, principalmente en el cuello.

Qué determinó la autopsia

Posteriormente, la autopsia estableció que la nena murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida contusa penetrante en el cuello.

La lesión había generado la ruptura de la carótida izquierda.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Córdoba
Ataque de perro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro