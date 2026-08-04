"Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse", aseguró la organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), en un comunicado remitido a la agencia EFE.
El calor en la mira: murieron tres leonas en el zoológico de Tokio
La muerte de los tres ejemplares por un posible golpe de calor provoca críticas de defensores de los animales como PETA. Decenas de personas han muerto también en el país por la canícula.
El mensaje llega después de que un portavoz del Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, confirmara que las leonas Mugi, Ichigo y Ruena murieron por causas que todavía están bajo investigación.
"El estrés térmico fue un factor contribuyente"
No obstante, en un comunicado publicado la víspera, el zoo afirmó que los animales sufrieron síntomas como falta de apetito y fatiga durante varios días. Varios leones empezaron a mostrar síntomas de debilidad a partir del 18 de julio, y para el 22 del mismo mes los animales afectados llegaban a la decena.
"La causa de la muerte no se determinará hasta que se disponga de los resultados de las pruebas; sin embargo, los hallazgos de la autopsia patológica han revelado deshidratación generalizada y fallo multiorgánico en los tres leones, lo que sugiere que el estrés térmico fue un factor contribuyente", explicó la institución.
De los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles
Japón vivió ya el pasado año el verano más caluroso de su historia registrada. Y, en las últimas semanas, partes de Japón alcanzaron los 40 ºC, lo que califica para la nueva denominación de "día cruelmente caluroso".
Cerca de 18.600 personas fueron hospitalizadas por golpe de calor del 20 al 26 de julio, de las cuales 45 fueron declaradas muertas al llegar, según la agencia de gestión de incendios y desastres. En Tokio, solo el 22 de julio fueron hospitalizadas 453 personas, la cifra más alta desde que hay registros.
Desde mediados de julio, 10 de los 16 leones en el Parque Zoológico de Tama han sufrido síntomas como "pérdida de apetito y actividad disminuida", y tres leonas murieron, indicó el zoológico en un comunicado. Una murió el martes de la semana pasada, otra el viernes y la tercera el domingo, precisó.
Sospecha: golpe de calor
"Según nuestro veterinario, se sospecha que la causa de las muertes sea golpe de calor", al observarse deshidratación y fallo múltiple de órganos, dijo a la AFP una portavoz del zoológico.
"Aun cuando se piensa que los leones son resistentes al calor, el zoológico ha fortalecido los últimos años las medidas para hacerle frente al calor veraniego de Japón. El calor aquí viene con alta humedad, que es diferente del aire seco de África", explicó.
Y agregó que "estamos fortaleciendo más las medidas contra el calor, rociando agua, mejorando la ventilación e instalando aire acondicionado".
En su comunicado, el Zoo de Tama dijo que de los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles, incapaces de ponerse en pie, y cuatro se han recuperado o muestran signos de recuperarse. Además, otros seis leones que residen en el zoológico no llegaron nunca a mostrar síntomas de malestar.
Los animales "se recuperarán en un recinto privado para leones equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales, y su exhibición quedará suspendida", explicó la institución.