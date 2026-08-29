Un trágico siniestro vial ocurrido durante las primeras horas de este sábado 29 de agosto sobre la Ruta Provincial 63 provocó la muerte de Thiago Broda, de 21 años, jugador de la Primera División de Brown de San Vicente.
Accidente fatal en Colonia Margarita: murió un joven de 21 años
El siniestro ocurrió este sábado antes de las 7, cuando la víctima viajaba desde María Juana hacia San Vicente. La Liga Rafaelina suspendió un partido de inferiores y dispuso un minuto de silencio.
Según pudo conocer de manera extraoficial, el hecho se produjo antes de las 7 de la mañana, en cercanías de Colonia Margarita, aproximadamente a nueve kilómetros de María Juana.
La camioneta habría mordido la banquina y dio varios tumbos
De acuerdo con la primera reconstrucción del hecho, por causas que deberán determinarse, el vehículo habría mordido la banquina, tras lo cual perdió estabilidad y dio varios tumbos.
En esas circunstancias, el conductor salió despedido de la camioneta y sufrió lesiones de extrema gravedad. Broda falleció en el lugar.
En el sector trabajó personal policial de María Juana, Colonia Margarita y San Vicente, además de los Bomberos Voluntarios de María Juana y San Vicente.
Las circunstancias precisas del accidente serán materia de investigación.
Profundo pesar en San Vicente y en el fútbol regional
La noticia generó una fuerte conmoción en San Vicente, especialmente en el ámbito deportivo, ya que Thiago Broda formaba parte del plantel de Primera División de Brown.
La Liga Rafaelina de Fútbol expresó públicamente sus condolencias por el fallecimiento del joven futbolista y acompañó a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento.
Ante la noticia, se resolvió suspender el encuentro de divisiones inferiores que Brown debía disputar este sábado.
Además, la Liga dispuso que en todos los partidos de Primera División previstos para este domingo 30 de agosto se realice un minuto de silencio en memoria de Broda.
La pérdida del joven causó un profundo dolor tanto en la comunidad de San Vicente como entre quienes compartían con él la actividad futbolística regional.