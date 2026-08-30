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Incendio de dos vehículos abandonados en avenida López y Planes al 4700

El fuego se inició en un Renault Megane y luego por proximidad se propagó hacia una trafic Renault Master. Ambos rodados se encontraban en estado de abandono. Por fortuna no hubo que lamentar heridos.

En cuestión de minutos uno de los coches ardió por completo. Foto: GentilezaEn cuestión de minutos uno de los coches ardió por completo. Foto: Gentileza
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Un automóvil quedó completamente destruido y una camioneta resultó afectada de manera parcial como consecuencia de un incendio registrado durante la noche del sábado en avenida López y Planes al 4700. Ambos rodados se encontraban en estado de abandono. Bomberos trabajaron durante varios minutos hasta controlar las llamas.

El reloj marcaba las 23.42 del sábado cuando una dotación del Cuartel Santa Fe de la Dirección General de Bomberos fue convocada a raíz de un incendio de automóvil que se estaba desarrollando sobre avenida López y Planes, en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe.

Daños totales

Al arribar al lugar, los bomberos observaron que el fuego había tomado un Renault Megane de color negro, que se encontraba sobre la cinta asfáltica, con su frente orientado hacia el oeste. El proceso combustivo se había generalizado sobre el vehículo, que terminó con daños prácticamente totales.

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Pero el fuego no se limitó a ese rodado. La proximidad entre ambos vehículos favoreció la propagación de las llamas hacia una Renault Master de color blanco, tipo utilitario, que se encontraba estacionada junto al automóvil.

La Master también estaba en estado de abandono y sufrió daños parciales como consecuencia del incendio.

Los bomberos desplegaron entonces una línea de una pulgada desde la unidad concurrente y comenzaron las tareas de extinción. Después de varios minutos de trabajo lograron controlar completamente el foco y evitar que las llamas continuaran propagándose.

Investigación en curso

Una vez sofocado el incendio, los servidores públicos realizaron una inspección preliminar de los vehículos para determinar el alcance de las afectaciones.

En el Renault Megane los daños fueron totales. En tanto, la Renault Master presentó deterioros parciales que alcanzaron el sector del asiento del acompañante, el techo de pana del habitáculo destinado a pasajeros y conducción, además del parabrisas y el tablero. También se constató ennegrecimiento y hollín en distintas partes del rodado.

En el lugar se encontraba un hombre identificado como J., quien manifestó ser propietario de ambos vehículos y confirmó que los rodados se encontraban abandonados.

También intervino personal policial del Comando Radioeléctrico, que se hizo presente a bordo del móvil 12655.

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Por el momento, las circunstancias que dieron origen al incendio no fueron precisadas y serán materia de las actuaciones correspondientes. El trabajo de los investigadores deberá establecer si se trató de un hecho accidental o si existió algún tipo de intencionalidad.

Luego de completar las tareas de extinción y verificación, la dotación emprendió el regreso al Cuartel Santa Fe. El operativo concluyó a la 1.25 del domingo, sin que se registraran personas lesionadas.

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