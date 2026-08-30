Geriátrico del horror

“Las denuncias existieron y cayeron en saco roto”: aseguró el abogado que llevó el caso al fuero federal

Santiago Banegas cuestionó la respuesta estatal frente a los reclamos que, según se denunció, habían sido formulados antes del incendio del 27 de julio. El letrado considera que existen elementos para investigar un posible delito de Trata y advierte que la pesquisa debe determinar si la mujer actualmente imputada actuaba sola o si detrás del establecimiento existía una estructura más amplia.