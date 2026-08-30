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Rosario: asesinaron a tiros a un joven en la zona sur

La víctima, de 26 años, fue baleada en el atardecer del sábado 29 y falleció durante la madrugada del domingo en el hospital de emergencias. Ya son 7 los crímenes registrados durante el mes de agosto.

Falleció en el hospital de emergencias Clemente ÁlvarezFalleció en el hospital de emergencias Clemente Álvarez
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En el atardecer del sábado 29, un joven de 26 años fue atacado a tiros mientras estaba en una vivienda de la zona sur y falleció durante la madrugada del domingo en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. Es el 7 crimen que se registra en el mes de agosto y el número 57 en lo que va del año en el departamento Rosario.

Fuentes policiales señalaron que alrededor de las 19:30 ingresaron al sistema 911 varios llamados telefónicos indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en la zona de Ayacucho al 4100, en un sector de barrio Tablada, y que había al menos una persona herida.

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Un rato más tarde llegó personal policial hasta el lugar, pero la víctima había sido llevada en un auto particular hasta el hospital de emergencias. Vecinos de la zona donde se produjo el ataque indicaron que habían llegado al menos dos personas caminando, que se metieron en una zona de pasillos y atacaron a Cristian Agustín R., de 26 años, mientras estaba delante de una de las viviendas del pasillo.

El joven quedó tendido en el piso, con heridas en el cuello y en el pecho, mientras que los atacantes se dieron a la fuga por los pasillos.

El herido fue atendido en el sector de guardia y tras ser estabilizado, fue llevado al área de cuidados intensivos, donde falleció durante la madrugada de este domingo 30 de agosto.

Por el momento no hay detenidos.

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