Un hombre de 34 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante la noche del martes en la zona norte de Rosario. El crimen ocurrió en inmediaciones de Colastiné y Avenida del Deporte (ex calle 1379), de barrio Olímpico. Es el primer homicidio que se registra en el mes de septiembre.
Rosario: mataron de una puñalada en el pecho a un hombre
El crimen ocurrió en la noche del martes 1 de septiembre, durante una presunta pelea entre familiares en una calle de la zona norte.
Fuentes policiales señalaron que alrededor de las 22:30 se recibieron varios llamados telefónicos al sistema 911 indicando que se había producido una pelea en un sector de ese barrio, ubicado a pocos metros del comienzo de la autopista que une Rosario con Santa Fe y que había al menos una persona herida.
Un rato más tarde llegó personal policial y encontró a un hombre tendido en la calle, sin signos vitales. Personal médico constató que había fallecido, como consecuencia de al menos una herida punzante en el tórax. Fue identificado como Jonatan Martín G.
Sobre el crimen, algunas personas señalaron que se produjo en el marco de una disputa con un familiar de la víctima, que se dio a la fuga y es intensamente buscado. En el lugar, los uniformados hallaron un cuchillo que tenía manchas de sangre, que fue incautado.