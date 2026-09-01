Un hombre de 31 años acusado de participar de la trágica balacera ocurrida la semana pasada en barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe se entregó este martes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Se entregó un segundo hombre por el crimen de Mercedes Uviedo en Santa Rosa de Lima
Tiene 31 años y se presentó en la sede de la PDI con su abogado, tal como había hecho la semana pasada el otro sospechoso. Los dos sujetos serían imputados el próximo jueves.
El sospechoso, que estaba en la mira de los detectives, se presentó con su abogado e inmediatamente quedó detenido, por disposición del fiscal de la causa, el doctor Estanislao Giavedoni, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El hecho que se investiga sucedió en la cuadra de calle Arenales al 2200, muy cerca del cruce con Mendoza, en la zona oeste de la capital provincial, cuando comenzaba la noche del jueves de la semana pasada.
Un tiroteo se desató cerca de las 20.30 y puso en vilo a todos los vecinos de las inmediaciones.
Luego de varios llamados a la Central de Emergencias 911 llegó la policía a la escena y un equipo de emergencias del servicio público provincial 107 asistió a una mujer que había sido baleada en la panza.
Víctima
Se trataba de Mercedes Evangelina Uviedo, de 47 años, quien iba a ser trasladada al Hospital José María Cullen, donde murió poco después (cerca de las 22), cuando se encontraba en el quirófano y los médicos trataban de salvar su vida.
La causa fue inicialmente puesta en manos de la fiscal Vivian Galeano, que dispuso la intervención de la Brigada de Femicidios y ordenó, entre otras medidas, entrevistas a posibles testigos.
Algunas versiones señalan que la balacera podría estar relacionada con la venta y el consumo de estupefacientes.
El viernes se presentó en dependencias de la PDI un joven de 28 años que estaba bajo la lupa de los detectives.
Con el avance de las medidas, el caso pasó a la órbita de Homicidios del MPA.
Imputativa
Finalmente, este martes se entregó un segundo sospechoso, que fue identificado por sus iniciales como P. D. F., de 31 años, quien quedó tras las rejas por disposición de la fiscalía.
Fuentes de la investigación señalaron que la fiscalía está evaluando las evidencias para determinar qué participación tuvo cada uno de los hombres en el hecho trágico. Ambos serían imputados el próximo jueves.