Homicidio en Alto Verde

Un testigo murió antes del juicio, una confesión fue desmentida y apareció un audio sobre dos balas

En los alegatos por el crimen de un joven baleado en noviembre de 2023, la Fiscalía pidió 23 años de prisión para el acusado. El conductor de la moto que habría identificado al autor murió en un accidente de tránsito y no pudo declarar ante el tribunal. La defensa sostuvo que esas pruebas no alcanzan para superar la duda razonable.