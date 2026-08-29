Dos condenas en una semana

Se hizo pasar por un exfutbolista de Colón y compró un auto con 4.000 dólares falsos

Un rafaelino de 41 años fue condenado a tres años de prisión por una estafa cometida en 2016. La víctima pudo descubrir su verdadera identidad a raíz de un accidente con el vehículo. Una semana después fue nuevamente condenado en los Tribunales de Rafaela por otros hechos.