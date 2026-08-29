Un rafaelino de 41 años fue condenado a tres años de prisión por haber utilizado una identidad falsa para comprar un automóvil con 4.000 dólares apócrifos. La particularidad del caso es que la víctima pudo descubrir quién era realmente el comprador de manera fortuita, luego de que éste protagonizara un siniestro vial con el mismo vehículo.
Se hizo pasar por un exfutbolista de Colón y compró un auto con 4.000 dólares falsos
Un rafaelino de 41 años fue condenado a tres años de prisión por una estafa cometida en 2016. La víctima pudo descubrir su verdadera identidad a raíz de un accidente con el vehículo. Una semana después fue nuevamente condenado en los Tribunales de Rafaela por otros hechos.
Casi diez años después de aquella operación, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe cerró la causa mediante un juicio abreviado.
El condenado es César Omar Escala, un electricista que actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Las Flores. El juez del Tribunal Oral Federal, Luciano Lauría, lo condenó como autor del delito de expendio de moneda extranjera de curso legal falsificada, en concurso ideal con estafa.
La sentencia fue dictada el 20 de agosto. Como Escala cuenta con antecedentes condenatorios, en los que cumplió pena efectiva y fue declarado reincidente, la pena de tres años será de cumplimiento efectivo. En la causa intervino el fiscal federal auxiliar Guillermo Gschwind, mientras que la defensa estuvo a cargo de los abogados Néstor Oroño y Agustín Andereggen.
El auto y los dólares falsos
La historia comenzó el 15 de noviembre de 2016, cuando C.J.L. acordó vender su Ford Mondeo, en una estación de servicios YPF ubicada en inmediaciones de avenida Santa Fe y Río de Janeiro, en Rafaela.
El comprador entregó 4.000 dólares norteamericanos como parte de pago. Eran 40 billetes de 100 dólares que fueron recibidos como auténticos.
Con posterioridad, el vendedor comprobó que los billetes eran apócrifos. También advirtió que los datos consignados en el boleto de compraventa no correspondían a la verdadera identidad del comprador.
La denuncia fue radicada el 6 de enero de 2017 en la Comisaría Sexta de Pilar. La víctima aportó el boleto de compraventa y los billetes recibidos. A partir de las diligencias realizadas con colaboración de la Comisaría 15ª de Rafaela, se pudo establecer que detrás de la identidad utilizada en la operación estaba Escala.
Dos días después, Escala se presentó espontáneamente en la dependencia policial. Allí se secuestró el Mondeo y se le notificó la formación de una causa en su contra, aunque permaneció en libertad.
La investigación derivó en su procesamiento por expendio de moneda extranjera falsa y estafa y la causa fue elevada a juicio en 2019. El debate oral había sido fijado para el 13 de agosto de este año, pero antes de su realización la Fiscalía solicitó que el caso fuera resuelto mediante un juicio abreviado.
Descubierto por accidente
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la manera en que la víctima logró conocer la verdadera identidad del hombre que le había comprado el automóvil.
Después de la operación, la transferencia del Mondeo no había sido regularizada. Tiempo más tarde, Escala protagonizó un siniestro vial mientras circulaba con el vehículo.
La compañía aseguradora, que contaba con los datos del titular registral, se comunicó con C.J.L. a raíz del accidente. En ese contexto, le exhibieron una fotografía del carnet de conducir de quien había protagonizado el siniestro.
La víctima reconoció al hombre que le había comprado el auto. Sabía que se llamaba César, pero comprobó que el apellido, el DNI y el domicilio eran diferentes de los que figuraban en la documentación utilizada para concretar la operación.
De esa manera, un accidente de tránsito que no tenía relación con la investigación terminó aportando la pista que permitió identificar al comprador y vincularlo con su verdadera identidad.
Detrás de la identidad falsa
Entre las pruebas valoradas por el juez Lauría estuvieron el boleto de compraventa, el acta de la denuncia, el secuestro del vehículo, las capturas de pantalla de las conversaciones entre Escala y la víctima y los 4.000 dólares apócrifos.
Un informe técnico de la Policía de Investigaciones determinó que los 40 billetes de 100 dólares eran falsos.
El fallo también estableció qué identidad había utilizado Escala para concretar la operación. Según se tuvo por probado, se presentó como César Carignano.
Si bien pudo ser un homónimo, se cree que Escala se habría aprovechado del nombre del exfutbolista de Colón, actualmente vinculado al periodismo y al análisis deportivo en medios santafesinos. Carignano es una persona conocida en Santa Fe y Rafaela por su trayectoria en el fútbol y por su actual actividad en medios locales.
Hay además una coincidencia geográfica que resulta llamativa: Carignano es oriundo de Freyre, Córdoba, una localidad ubicada en el departamento San Justo, relativamente próxima a Rafaela, donde se concretó la estafa.
La sentencia no establece ninguna relación entre Escala y el exfutbolista ni explica por qué utilizó ese nombre. Lo que sí considera acreditado es que recurrió a una identidad falsa para ocultar quién era y concretar la operación.
En los considerandos, Lauría señaló que Escala utilizó un nombre supuesto y una calidad simulada como ardid para defraudar a C.J.L. y, al mismo tiempo, concretar el expendio de moneda extranjera falsificada.
Al momento de entregar el automóvil, además, había manifestado su intención de “regularizar su deuda” con el vendedor.
Otra condena
La sentencia federal tuvo un nuevo capítulo apenas una semana después. El 27 de agosto, Escala fue nuevamente condenado en los Tribunales de Rafaela, esta vez por hechos investigados por la Justicia provincial.
Mediante otro juicio abreviado, el hombre admitió una pena de dos años y seis meses de prisión por una serie de robos y hurtos cometidos en Rafaela durante 2024 y 2025.
La sentencia fue dictada por el juez del Colegio de Jueces Penales de Rafaela Javier Bottero, a partir del acuerdo alcanzado entre la fiscal Analía Abreu y la defensa. La pena deberá ser unificada con la condena impuesta por la Justicia Federal.
Al momento de dictar su sentencia, Lauría había dejado constancia de que Escala se encontraba cumpliendo prisión preventiva por esa otra causa, en la que también se había acordado un juicio abreviado aunque todavía no había sido admitido ni contaba con sentencia.
Por ese motivo, el Tribunal Oral Federal dispuso remitir copia de la resolución a la Oficina de Gestión Judicial de la V Circunscripción para que, de corresponder, se realice la unificación de las penas.
Además, ordenó destruir los 40 billetes de 100 dólares falsificados que permanecían secuestrados y reservados en la Secretaría del Tribunal.