En las últimas horas un joven de 19 años ingresó al hospital Iturraspe con una herida de arma de fuego en una mano, mientras que un hombre, de 55, fue asistido por una lesión provocada con un arma blanca. Los episodios ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad y son investigados de manera independiente.
Dos heridos en distintos hechos de violencia durante la madrugada en Santa Fe
Un joven de 19 años recibió un disparo en una mano y un hombre de 55 años resultó herido con un arma blanca en dos hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Ambos fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica, mientras la Policía trabaja para establecer las circunstancias de cada episodio.
La madrugada santafesina volvió a dejar como saldo dos personas heridas en episodios de violencia ocurridos en distintos puntos de la ciudad.
En uno de los casos, un joven de 19 años ingresó al hospital Iturraspe luego de recibir un disparo en una de sus manos. En el otro, un hombre de 55 años fue trasladado por personal policial luego de resultar lesionado con un arma blanca.
Ambos episodios quedaron registrados en jurisdicción de la Primera Zona de Inspección y son investigados por separado, de acuerdo con la información consignada en los partes policiales.
Un disparo en la mano
El primero de los hechos tuvo lugar en inmediaciones de las calles Javier de la Rosa y Lavalle. Eran aproximadamente las 2.35 cuando un joven identificado como Lautaro Moreno, de 19 años, ingresó al hospital Iturraspe trasladado de manera particular.
Los profesionales que lo examinaron constataron que presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego: un orificio de entrada en la mano izquierda, sin orificio de salida.
Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones acerca de las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre la identidad de quien habría efectuado el disparo.
La intervención policial quedó asentada en el Destacamento 11 de la Unidad Regional I, correspondiente a la Estación Sur. El joven permaneció bajo atención médica, mientras se procuraba establecer cómo y dónde ocurrió el episodio que terminó con una lesión de arma de fuego en su mano.
Herida de arma blanca
En otro sector de la ciudad se produjo un segundo episodio, esta vez con un hombre de 55 años como víctima de una agresión con un arma blanca. El herido fue identificado como F. L., de 55 años, quien se encontraba en situación de calle.
Según se supo, el hombre fue trasladado en un móvil hasta un centro asistencial luego de ser encontrado herido en inmediaciones de Pasaje Galisteo y Juan Díaz de Solís.
Hasta el momento no habían trascendido mayores detalles acerca de cómo se produjo la agresión ni quién habría sido el autor de la lesión. Tampoco se consignó inicialmente el diagnóstico definitivo, que quedó sujeto a la evaluación médica.