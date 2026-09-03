Se investiga

Dos heridos en distintos hechos de violencia durante la madrugada en Santa Fe

Un joven de 19 años recibió un disparo en una mano y un hombre de 55 años resultó herido con un arma blanca en dos hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Ambos fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica, mientras la Policía trabaja para establecer las circunstancias de cada episodio.