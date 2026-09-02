Dos exjefes policiales fueron imputados por encubrir el accionar de personas investigadas por la venta de drogas en el sur de la provincia y por incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Sus iniciales son DHG y BND y, respectivamente, eran el Jefe y el Subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto.
Exjefes policiales de Venado Tuerto enfrentan imputaciones por encubrimiento de narcos y corrupción policial en Santa Fe
Los exfuncionarios de la Policía de Investigaciones son acusados de proteger a narcotraficantes y obstruir investigaciones judiciales clave en la región.
Las atribuciones delictivas fueron realizadas en dos audiencias que se desarrollaron este miércoles ante el juez Aldo Baravalle en los tribunales de Melincué. Por parte del MPA, participaron el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal de esa UFE, Luis Lagioia, y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.
Los dos investigados habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos. A pesar de que los fiscales hoy solicitaron la prisión preventiva para ambos, el juez dispuso que transiten el proceso judicial con cautelares no privativas de la libertad.
Al imputado de iniciales DHG se le ordenó constituir domicilio en Elortondo (departamento General López) y firmar cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. A su vez, se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con las demás personas investigadas en este legajo penal.
Por su parte, el otro uniformado imputado tendrá que constituir domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales venadenses. También se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con otras personas investigadas.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Información de carácter reservado
Lagioia indicó que “al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas”. En tal sentido, agregó que “a partir de las evidencias que recolectamos hasta el momento, en la audiencia planteamos que el accionar delictivo comenzó en marzo de este año y continuó hasta la semana pasada, cuando se concretaron las detenciones”.
Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “aprovechándose de que por su cargo tenía acceso a información de carácter reservado, el imputado de iniciales DHG le advirtió al vendedor de droga condenado que se iban a realizar allanamientos”. Según señaló, “lo hizo con el objetivo de frustrar las diligencias y favorecerlo garantizándole impunidad”.
"Facilitó la huída"
En cuanto a los ilícitos atribuidos al Subjefe policial al que se investiga, Stampella precisó que “en un allanamiento que se realizó el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat, el imputado aprovechó que él estaba a cargo de la diligencia y facilitó la huida de un hombre al que se le había impuesto judicialmente una prohibición de ingreso a la ciudad y estaba siendo investigado por la Justicia Federal por la venta de droga”.
La fiscal puntualizó que “antes de que ingrese a la casa el grupo táctico que debía hacerlo, el imputado de iniciales BND entró por sus propios medios, a punta de pistola, diciendo: ‘Afuera o los quemo’”, y añadió que “lo hizo porque sabía que en esa casa estaba la persona investigada por comercializar estupefacientes que él conocía”.
Además, Stampella subrayó que “al exfuncionario policial también se le atribuyó no haber confeccionado el acta en la que debía dejar constancia de la presencia del vendedor de droga y de su fuga”.
Calificaciones penales
Al exjefe policial se le endilgó la autoría de los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave), incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.
Por su parte, al exsubjefe se le atribuyó ser autor de encubrimiento agravado (por ser funcionario público) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.