En un acto marcado por un fuerte reclamo al Gobierno Nacional para que elimine las retenciones al campo, se inauguró formalmente en la tarde del domingo la 90° edición de la ExpoVenado.
ExpoVenado 2026: eliminar retenciones y mejorar la infraestructura rural, los reclamos centrales
La ceremonia estuvo encabezada por la presidente de la Sociedad Rural local, Noelia Castagnani, acompañada del intendente Leonel Chiarella y dirigentes provinciales y nacionales.
Del acto participaron una importante cantidad de autoridades políticas y dirigentes nacionales, provinciales y locales.
Los discursos estuvieron centrados en la necesidad de reducir o eliminar tributos, mejorar los camiones rurales y las rutas nacionales por donde sale la producción y potenciar el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado.
Hubo entrega de placas, menciones, reconocimientos y el aporte de un instrumento para la Banda Municipal Cayetano Silva.
Bienvenida
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la presidente de la Sociedad Rural Venado Tuerto, Noelia Castagnani.
La joven dirigente destacó que la muestra “se construye durante todo el año, con reuniones, gestiones, diálogo y la convicción que nos une de defender al productor y fortalecer nuestra institución”.
A la hora de analizar la actividad del sector, indicó que “hoy el campo sigue enfrentando enormes desafíos. Según la fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, alrededor del 62% de la renta agrícola se destina al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Valoramos los avances en la reducción de las retenciones, pero seguimos convencidos de que deben eliminarse definitivamente”.
Por último, hizo hincapié en la “infraestructura rural del sur de Santa Fe. El productor no se queja de pagar, sino que se queja cuando paga y el servicio no se brinda. Por los caminos rurales no sale solo la producción, sino también las familias, los docentes, los trabajadores, las ambulancias y los chicos que van a la escuela. Pero quiero destacar el trabajo conjunto que venimos haciendo con la municipalidad: cuando un camino necesita mantenimiento, nos sentamos, dialogamos, escuchamos a los productores y buscamos soluciones”.
Trabajo conjunto
El intendente Leonel Chiarella reclamó la eliminación de las retenciones, llevó adelante un repaso de su gestión en material productiva y de infraestructura, como así también valoró una reducción en el precio de la Tasa Por Hectárea.
El primer mandatario reafirmó el rol estratégico de Venado Tuerto como “gran polo agroindustrial, tecnológico e innovador” de la provincia y del país. Sostuvo que “aquí se invierte, se investiga y se agrega valor a la cadena agropecuaria. Desde el corazón de la pampa húmeda exportamos conocimiento, biotecnología, maquinaria y genética de excelencia. Somos núcleo de la industria semillera mundial, nuestro parque industrial es modelo a nivel nacional y exportamos nuestros productos a más de 68 países”.
“Esa innovación -amplió- se refleja en esta pista (de la Rural). Con orgullo podemos decir que somos la Capital Provincial del Hampshire Down, un logro que reconoce nuestras raíces como colonia ovejera y que demuestra el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Legislatura y nuestras cabañas de nivel internacional. Este reconocimiento es un orgullo, y una oportunidad para posicionar nuestra producción a nivel provincial y nacional”.
El jefe de estado local dejó en claro que “el campo necesita que se eliminen las cargas y los impuestos distorsivos como son las retenciones. Y ahí siempre nos van a encontrar a nosotros acompañando en ese reclamo. El 63% de la renta agrícola se la llevan los impuestos. El 90% de esos impuestos son nacionales y solo el 1% son las tasas municipales. A pesar de eso, en un trabajo en conjunto con Sociedad Rural hemos reducido un 20% la tasa de red vial y hemos sostenido el ritmo de obras en todo el distrito”.
“Estabilizamos más de 60 kilómetros de caminos rurales con ripios. Es casi la totalidad de los caminos primarios y estratégicos. Eso suena técnico, pero significa que hay tractores que pueden circular, que hay camiones que llevan la cosecha sin romper los caminos, que hay familias que pueden llegar seguros a la escuela”, ejemplificó.
Además, hizo referencia al trabajo conjunto con el Gobierno provincial y Campo Limpio, que plasmó un Centro de Acopio Transitorio (CAT) para envases vacíos de fitosanitarios en Venado Tuerto, marcando un hito en el cuidado del medio ambiente de la región.
En el final de su discurso, Chiarella hizo hincapié en la articulación entre “educación, trabajo y producción”, recordando que “en este 2026 logramos uno de los hitos más importante: la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, a la cual calificó como “un sueño hecho realidad”.
CARSFE presente
El Vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (CARSFE), Juan Priotti, puso en valor la “conexión que tenemos con el gobierno provincial: cuando expusimos nuestras quejas, hemos sido escuchados. Jamás hacemos un reclamo de mala fe, y queremos que a la provincia le vaya bien, porque de esa manera también nos va a ir bien a los productores”.
En relación a “las malditas y venditas retenciones, podemos decir que han afectado al interior productivo, a los pueblitos de donde venimos nosotros, esas localidades que están luchando por tener agua, gas, un dispensario. Todo ese dinero de los santafesinos se fue a un lugar donde decían que era para bajar la pobreza, cosa que no pasó”, añadió.
Finalmente le pidió al Gobierno Nacional “que siga en el camino que adoptó sobre las retenciones. Y a nuestro gobernador le decimos que siga reclamando, que lo vamos a apoyar”.
Dirigente con proyección
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, el venadense Carlos Castagnani, fue una de las principales autoridades presentes en el acto central.
A la hora de enumerar reclamos, puso en primer lugar a la “infraestructura. Cualquier lugar del país que recorremos las rutas en algunos lugares son intransitables. También reclamamos un sistema ferroviario y la Hidrovía, que son una de las maneras de bajar costos de la producción”.
A la lista sumó “lo tributario. No vamos a dejar nunca de reclamar sobre este impuesto tan injusto y que tanto daño le hico al sector y al país, que son las retenciones. Debemos luchar todos para que por ley sean eliminadas. También hay impuestos que aumentan los costos de producción, como Ingresos Brutos y Tasa por Hectárea”.
Provincia presente
En representación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe hizo uso de la palabra el director de Desarrollo Territorial Agropecuario, Dieter Everardo Von Pannwitz.
El funcionario mencionó la importancia de estar presente en el territorio y trabajar en forma conjunta con el productor agropecuario.
“Nosotros trabajamos en la infraestructura productiva. Sin infraestructura no hay producción. Y no nos pueden pedir que produzcamos más si no tenemos como sacarla”, describió Von Pannwitz, que al mismo tiempo enumeró las tareas que se están llevando adelante en limpieza de canales y en reparación de caminos rurales.