El gobernador Maximiliano Pullaro llegó a San Justo para participar de una nueva edición de la Expo Rural, una muestra que volvió a reunir a productores, cabañeros, empresas, emprendedores y representantes de distintos sectores vinculados con la producción.
Pullaro destacó desde San Justo el potencial del agro santafesino: "Necesitamos que se mire este interior productivo"
Durante su visita a la Expo Rural de San Justo, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el papel de la muestra y de la Sociedad Rural como expresión de la capacidad productiva de Santa Fe y del país. Puso en valor la articulación entre el campo, la industria, la ciencia y la tecnología y explicó las medidas que la provincia viene implementando frente a los pronósticos de un próximo episodio de El Niño.
En ese marco, destacó la importancia que tiene la exposición para mostrar hacia el resto de la provincia y del país la capacidad productiva del interior. “Estas expos muestran la potencia del interior productivo, la potencia del campo asociado a la industria, también la ciencia y la tecnología”, sostuvo.
Para Pullaro, ese entramado constituye una de las principales fortalezas sobre las cuales debe apoyarse el desarrollo argentino. En ese sentido, remarcó que detrás de cada exposición hay empresas y emprendimientos que comenzaron pequeños y que, con el paso de los años, lograron crecer y generar empleo.
“Nos muestran tantos emprendedores, tantos dueños de PyME que han empezado años atrás, tal vez con un taller o con un pequeño emprendimiento y hoy tienen algunos empleados, 50, 100 empleados”, señaló.
Desde esa perspectiva, consideró que la Expo Rural de San Justo permite visualizar no solamente el potencial agropecuario, sino también la capacidad de transformación, agregado de valor y generación de trabajo que existe en el interior.
El mandatario provincial también valoró la presencia institucional del Gobierno de Santa Fe y el acompañamiento a la muestra, incluyendo la colaboración para las obras realizadas en el predio. “La presencia nuestra no hace más que ratificar el acompañamiento del Gobierno provincial a los sectores de la producción y particularmente a este sector tan dinámico como es el campo y como es la industria”, afirmó.
Campo, infraestructura y un modelo de desarrollo
La visita a la exposición también fue utilizada por Pullaro para plantear algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector productivo.
El gobernador sostuvo que durante décadas el campo fue uno de los principales motores de la economía argentina y que, en distintos momentos, el Estado recurrió a su capacidad para sostener las cuentas nacionales. En ese sentido, reclamó que las políticas públicas contemplen las necesidades del interior productivo.
“Necesitamos que se mire este interior productivo, que se bajen las retenciones, que se mejore la infraestructura productiva, pero también que empecemos a discutir un modelo de desarrollo para la República Argentina”, afirmó.
Para Pullaro, el desafío pasa por ampliar la matriz productiva y aprovechar los recursos que generan distintas actividades. Consideró que el campo seguirá siendo un gran generador de divisas, pero que también existen oportunidades en sectores como la energía y la minería.
El objetivo, según planteó, debería ser que esos recursos permitan mejorar las condiciones estructurales para producir: rutas, energía, conectividad y una infraestructura portuaria y aeroportuaria acorde con las necesidades de una economía orientada a la producción y la exportación.
“Eso nos tiene que permitir sacarle el pie de la cabeza al campo y a la industria, pero también volcar esos dólares para que nuestro país se pueda desarrollar”, resumió.
En ese contexto, la importancia de muestras como la Expo Rural de San Justo trasciende la actividad ganadera y comercial. Para la provincia, representan también espacios donde se exhibe una cadena productiva que vincula producción primaria, industria, servicios, innovación y tecnología.
El desafío de El Niño: canales, maquinaria y coordinación regional
Uno de los principales temas de preocupación para el sector agropecuario santafesino es la posibilidad de que el próximo período de lluvias presente registros superiores a los de los últimos años. Frente a este escenario, Pullaro aseguró que la provincia viene trabajando desde hace meses en tareas preventivas.
“Los pronósticos, que no dejan de ser pronósticos, pero son pronósticos recurrentes por muchos especialistas, nos dicen que va a haber mayores lluvias de las que hubo en la recurrencia de los últimos años”, explicó.
El Gobierno provincial comenzó a conformar y fortalecer comités de crisis y mecanismos de coordinación con otras provincias. Primero se trabajó con Chaco y Santiago del Estero; luego se sumó Córdoba y actualmente se avanza en la articulación con La Pampa y Buenos Aires, especialmente ante la necesidad de administrar los excedentes hídricos de distintas cuencas.
Uno de los principales trabajos se concentró en la red de canales. Según informó Pullaro, Santa Fe cuenta con unos 10.000 kilómetros de canales y ya fueron limpiados o destapados alrededor de 7.000 kilómetros.
A estas tareas se sumaron nuevas maquinarias para acelerar los trabajos y disponer de equipos ante eventuales emergencias. También se prepararon recursos para asistencia social, se pusieron en condiciones los cuatro helicópteros de la provincia y se reforzó el trabajo de Protección Civil junto con municipios y comunas.
En el último tramo del recorrido el gobernador santafesino visitó la nueva pista de jura donde llevó a cabo un descubrimiento de placas.