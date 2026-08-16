82° Edición

Pullaro destacó desde San Justo el potencial del agro santafesino: "Necesitamos que se mire este interior productivo"

Durante su visita a la Expo Rural de San Justo, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el papel de la muestra y de la Sociedad Rural como expresión de la capacidad productiva de Santa Fe y del país. Puso en valor la articulación entre el campo, la industria, la ciencia y la tecnología y explicó las medidas que la provincia viene implementando frente a los pronósticos de un próximo episodio de El Niño.