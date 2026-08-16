Análisis macroeconómico

"No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época": el mensaje de Di Stefano en la Expo Rural de San Justo

En el marco de la 82ª Expo Rural de San Justo, el economista Salvador Di Stefano presentó “Liderar 2026, proyectar 2027”, donde analizó el escenario económico, productivo y político de Argentina. Advirtió sobre la pérdida de rentabilidad del campo, pidió un reclamo más estratégico frente al Gobierno y llamó a productores y empresas a adaptarse a una nueva realidad.