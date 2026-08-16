La 82ª Expo Rural de San Justo edición MB Metalúrgica fue escenario del análisis de los principales desafíos que enfrenta el sector agropecuario. Ante un auditorio que siguió durante más de dos horas su exposición, el economista Salvador Di Stefano presentó su disertación “Liderar 2026, proyectar 2027”, donde combinó economía, producción, mercados y política.
"No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época": el mensaje de Di Stefano en la Expo Rural de San Justo
En el marco de la 82ª Expo Rural de San Justo, el economista Salvador Di Stefano presentó “Liderar 2026, proyectar 2027”, donde analizó el escenario económico, productivo y político de Argentina. Advirtió sobre la pérdida de rentabilidad del campo, pidió un reclamo más estratégico frente al Gobierno y llamó a productores y empresas a adaptarse a una nueva realidad.
Uno de los principales conceptos estuvo vinculado con la necesidad de modificar la manera de gestionar el campo frente a un escenario que, según planteó, está cambiando de manera estructural.
“Tenemos que cambiar el formato de gestionar el campo”, sostuvo Di Stefano, quien consideró que el productor está condicionado por el clima, los precios, las decisiones políticas y la inflación. Frente a esa incertidumbre, llamó a evitar la inmovilidad y a tomar decisiones pensando en nuevas alternativas productivas y financieras.
Rentabilidad y costos: un reclamo diferente
Uno de los ejes centrales fue la situación de la rentabilidad agropecuaria. Di Stefano sostuvo que el reclamo del sector no debería concentrarse exclusivamente en una reducción de las retenciones, sino en construir una agenda más amplia con el Gobierno.
Como ejemplo, señaló que el tipo de cambio aumentó un 8%, la inflación un 34% y el gasoil un 75%, mientras que la soja prácticamente no modificó su precio. Esta ecuación, afirmó, genera un deterioro de los márgenes, especialmente en regiones alejadas de los puertos, donde el costo del flete tiene un peso significativo.
Por eso propuso discutir alternativas como una menor carga impositiva sobre los combustibles, mejores caminos, reducción de costos logísticos, financiamiento más accesible o una baja de retenciones.
“No necesitamos una devaluación. Necesitamos armar un plan en donde el hombre de campo tenga un beneficio y que sea win win con el hombre de la ciudad”, planteó.
Para el economista, además, una eventual reducción de retenciones obligará al sector a adaptarse a un nuevo escenario de precios y rentabilidad.
Ganadería y agregado de valor
La ganadería también ocupó un lugar destacado. Di Stefano puso el foco especialmente en el feedlot y en la necesidad de avanzar hacia los eslabones finales de la cadena para capturar mayor valor.
Explicó que el alto costo de reposición del ternero dificulta recuperar márgenes solamente mediante el engorde. Por eso consideró necesario pensar en alternativas que permitan comercializar el animal terminado y avanzar dentro de la cadena.
“Tenemos que agregar valor, tenemos que ir un poquito más en la cadena para adelante”, sostuvo.
También propuso prestar mayor atención a la producción de corderos y al desarrollo de una cadena ovina regional. En ese sentido, planteó la posibilidad de impulsar sistemas de faena y comercialización que permitan abastecer mercados institucionales, como escuelas, hospitales y establecimientos penitenciarios.
Para Di Stefano, estas alternativas podrían generar nuevas oportunidades para pequeños productores y, al mismo tiempo, ofrecer alimentos a precios competitivos.
Adaptarse a una nueva Argentina
El análisis también alcanzó al escenario económico y político. Di Stefano consideró que Argentina atraviesa un proceso de transformación estructural y que productores y empresas deberán adaptar sus estrategias.
“Lo que buscamos básicamente es despertar la curiosidad”, explicó, al advertir que la incertidumbre puede llevar al productor a paralizar decisiones, mantener mercadería almacenada y asumir costos financieros crecientes.
Frente a este nuevo esquema, llamó a transformar el stock en liquidez y evaluar inversiones, insumos u otros emprendimientos productivos.
En materia política, sostuvo que el Gobierno de Javier Milei llegará a 2027 con medidas cuyos efectos podrían comenzar a sentirse durante los próximos meses. Según su análisis, el oficialismo buscará que la economía llegue fortalecida al tramo previo a las elecciones.
Para Santa Fe, destacó además la importancia de la relación entre la Nación y los gobernadores y consideró que el diálogo y la negociación tendrán un papel central.
El mensaje final de Di Stefano en la Expo Rural de San Justo estuvo atravesado por una idea: el escenario cambió y el sector agropecuario deberá cambiar también su manera de tomar decisiones.