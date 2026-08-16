Acto central

Chiarella resaltó el rol de Venado Tuerto como polo agroindustrial en ExpoVenado 2026

El intendente venadense destacó la articulación público-privada que sostiene la muestra, defendió la inversión en infraestructura y puso en valor el potencial agroindustrial de la ciudad. También pidió superar “la grieta” y acompañó el reclamo del campo por una menor presión impositiva.