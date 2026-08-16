El intendente Leonel Chiarella fue uno de los oradores durante el acto de apertura oficial de ExpoVenado 2026, ceremonia desarrollada este domingo en la pista central del predio ruralista. Entre otros conceptos, el mandatario venadense valoró el trabajo conjunto que el Municipio lleva adelante con la Sociedad Rural, cristalizado en la edición 90 de la muestra y en aquellas bases que lo sustentan.
Chiarella resaltó el rol de Venado Tuerto como polo agroindustrial en ExpoVenado 2026
El intendente venadense destacó la articulación público-privada que sostiene la muestra, defendió la inversión en infraestructura y puso en valor el potencial agroindustrial de la ciudad. También pidió superar “la grieta” y acompañó el reclamo del campo por una menor presión impositiva.
“Noventa ediciones seguidas, sin interrupciones, es casi un siglo de historia cosechada año a año. Decir noventa ediciones es fácil, pero sostener este encuentro a lo largo de casi un siglo requiere de algo que en Venado Tuerto conocemos muy bien: visión, método, convicción y un profundo amor por la tierra y el trabajo”, argumentó, para luego agradecer y pedir un aplauso para los equipos de trabajo que hicieron posible el evento.
Ya en el terreno de reafirmar el rol estratégico de Venado Tuerto como “gran polo agroindustrial, tecnológico e innovador” de la provincia y del país, sostuvo que “aquí se invierte, se investiga y se agrega valor a la cadena agropecuaria. Desde el corazón de la pampa húmeda exportamos conocimiento, biotecnología, maquinaria y genética de excelencia. Somos núcleo de la industria semillera mundial, nuestro parque industrial es modelo a nivel nacional y exportamos nuestros productos a más de 68 países”.
“Esa innovación -amplió- se refleja en esta pista (de la Rural). Con orgullo podemos decir que somos la Capital Provincial del Hampshire Down, un logro que reconoce nuestras raíces como colonia ovejera y que demuestra el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Legislatura y nuestras cabañas de nivel internacional. Este reconocimiento es un orgullo, y una oportunidad para posicionar nuestra producción a nivel provincial y nacional”.
En términos de coyuntura, afirmó que “como país vivimos un contexto complejo. Estoy convencido que necesitamos generar verdaderas políticas de Estado, necesitamos planes estratégicos y que todos los sectores políticos se puedan poner de acuerdo para generar previsibilidad y reglas claras. Basta de peleas, basta de agresiones, basta de esta grieta que tanto mal nos hace a los argentinos”. Y añadió que “no existe un proyecto de desarrollo de un país, de una provincia o de una ciudad si no hay inversión en infraestructura vial, energética y logística.
Política de Estado
En otro tramo de su alocución, dejó en claro su política con visión de Estado para el sector y la necesidad de eliminar cargas tributarias a nivel nacional: “El campo necesita que se eliminen las cargas y los impuestos distorsivos como son las retenciones. Y ahí siempre nos van a encontrar a nosotros acompañando en ese reclamo. El 63% de la renta agrícola se la llevan los impuestos. El 90% de esos impuestos son nacionales y solo el 1% son las tasas municipales. A pesar de eso, en este 2025 en un trabajo en conjunto con Sociedad Rural hemos reducido un 20% la tasa de red vial y hemos sostenido el ritmo de obras en todo el distrito”.
“Estabilizamos más de 60 kilómetros de caminos rurales con ripios. Es casi la totalidad de los caminos primarios y estratégicos. Eso suena técnico, pero significa que hay tractores que pueden circular, que hay camiones que llevan la cosecha sin romper los caminos, que hay familias que pueden llegar seguros a la escuela”, ejemplificó, sin obviar los trabajos en canalización hidráulica, que incluye ejecución de alcantarillas, reconstrucción de puentes y la limpieza de canales.
Apoyo del gobernador Pullaro
También destacó las obras estratégicas del Gobierno provincial, en la figura del gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo, que reconfigurarán la ciudad y la región, muchas de ellas en beneficio del sector rural, enumerando “La ruta a San Francisco, la Avenida Circunvalación de nuestra ciudad. La futura ruta 96 como alternativa a la 33. La vinculación de la laguna Agataura con la laguna El Hinojo, que regulará las cuencas. Esas son obras que se necesitan y están haciéndose porque hay Estado, hay planificación, y porque demostramos que se puede hacer obra pública sin corrupción; cuando no se roba la plata alcanza para hacer las obras necesarias”, consideró.
Además hizo referencia al trabajo conjunto con el Gobierno provincial y Campo Limpio, que plasmó un Centro de Acopio Transitorio (CAT) para envases vacíos de fitosanitarios en Venado Tuerto, marcando un hito en el cuidado del medio ambiente de la región.
Educación, trabajo y producción
En el final de su discurso, Chiarella hizo hincapié en la articulación entre “educación, trabajo y producción”, recordando que “en este 2026 logramos uno de los hitos más importante: la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, a la cual calificó como “un sueño hecho realidad”.
También tuvo su referencia el programa de formación, en articulación publico-privada, con empresas y cámaras sectoriales: “Más de 1300 personas consiguieron trabajo en empresas de nuestra ciudad gracias a las capacitaciones que brindamos de manera gratuita desde el Municipio, muchas de ellas vinculadas al sector agroindustrial como operario de planta, calidad de semilla, manejo de drones, tractorista, maquinaria de precisión, soldador, tornero, entre otras.
“Los desafíos que vienen exigen liderazgos claros, instituciones fuertes y un tejido social unido. Eso es exactamente lo que vemos acá. Por eso, quiero decirles gracias a todos los productores que siguen trabajando, que siguen innovando, que siguen arriesgando. A los industriales que siguen invirtiendo. A los emprendedores que no bajan los brazos. A cada vecino y vecina que hace de esta Expo la verdadera fiesta del sur santafesino. Y que hace de Venado Tuerto y toda la región la potencia productiva de la Argentina”, completó el intendente Leonel Chiarella.