Con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y una amplia representación de autoridades nacionales, provinciales y locales, quedó oficialmente inaugurada la 90ª edición de Expo Venado 2026, la tradicional muestra organizada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto junto al Gobierno de la ciudad.
Expo Venado abrió su 90° edición con presencia de la vicepresidente Villarruel
La muestra más emblemática del sur santafesino abrió sus puertas con una ceremonia que reunió a referentes políticos, productivos e institucionales. Villarruel, Chiarella y Puccini destacaron el rol del campo, la industria y la articulación público-privada para el desarrollo regional.
La ceremonia se desarrolló pasadas las 11 en el pórtico de ingreso ubicado sobre calle Chile, donde se congregaron representantes del sector agropecuario, industrial, comercial e institucional de toda la región.
El acto estuvo marcado por el reconocimiento a la historia de la exposición, el homenaje a quienes contribuyeron a construir su identidad durante décadas y una serie de discursos centrados en el potencial productivo del sur santafesino.
Entre las autoridades presentes estuvieron, además de Villarruel, el director de Relaciones Parlamentarias del Senado de la Nación, Marcelo Cinto Curto; la prosecretaria parlamentaria del Senado, Dolores Martínez; el asesor agropecuario y ganadero del Senado, Matías Lestani; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el secretario de Infraestructura Productiva, Federico Carballeira; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; diputados provinciales, representantes de entidades rurales y autoridades de municipios y comunas de la región.
También participaron integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, representantes de instituciones intermedias, colegios profesionales, entidades productivas, expresidentes de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, familiares de socios fundadores, expositores y referentes de la comunidad.
Un reconocimiento a las voces históricas
Uno de los momentos emotivos del acto fue el reconocimiento a quienes pusieron voz a las últimas ediciones de la muestra. Desde la organización destacaron que esas voces no solamente transmitieron lo que ocurría en cada jornada, sino que también aportaron emoción, identidad y sentido de pertenencia a una fiesta que trascendió el ámbito rural.
En ese marco fue reconocida la trayectoria de Enrique Ganim, por haber sido durante años una voz emblemática de Expo Venado y por acompañar con sus relatos el crecimiento del campo y la comunidad. También recibieron una distinción Alejandro Guerrero y Eduardo Marroquín, por su profesionalismo y dedicación en la difusión de la muestra.
Además, se realizó un reconocimiento al trabajo de los equipos de comunicación y prensa, considerados un puente fundamental entre expositores y visitantes para reflejar cada momento de la exposición.
La bendición y el inicio formal de la celebración
Luego de los reconocimientos llegó el momento institucional del acto. El obispo de la Diócesis de Venado Tuerto, monseñor Han Lim Moon, realizó la bendición de la exposición, pidiendo acompañamiento y protección para todos los participantes y destacando la importancia del encuentro para la comunidad.
También brindó un mensaje el pastor Oscar Domínguez, quien vinculó los 90 años de Expo Venado con el esfuerzo de productores, comerciantes, emprendedores y familias que, a lo largo del tiempo, sostuvieron el desarrollo de la región. “90 años no se sostienen solo con el esfuerzo humano”, expresó, al destacar la importancia del trabajo y la perseverancia.
Castagnani: “Una historia construida con esfuerzo y compromiso”
La presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, fue la primera autoridad institucional en tomar la palabra y destacó el significado especial de esta edición aniversario.
Con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, agradeció el acompañamiento y puso en valor una exposición que, desde sus orígenes, refleja la capacidad productiva de la ciudad y la región. También resaltó el trabajo conjunto realizado para concretar una edición que reúne a cientos de expositores y representa una vidriera del potencial local.
Chiarella: “La Expo es mucho más que una feria”
El intendente Leonel Chiarella destacó que la apertura de esta edición representa un momento histórico para Venado Tuerto y para toda la región.
“Hoy cumplimos 90 ediciones, 90 años de historia”, señaló, al recordar a aquel grupo de personas que hace décadas impulsó la creación de la muestra y sembró las bases de una tradición que continúa vigente. También destacó que la Expo cuenta con 400 expositores y representa “el potencial productivo de Venado Tuerto y la región”.
Durante su discurso, el intendente definió a Expo Venado como “mucho más que una feria” y sostuvo que es una oportunidad para mostrarle al país “la potencia productiva” de la ciudad, la industria, el campo, los emprendedores y los trabajadores.
Además, puso énfasis en el trabajo articulado entre el sector público y privado, al considerar que ese camino permite sostener políticas de desarrollo más allá de los gobiernos de turno. En ese sentido, mencionó el plan estratégico de la ciudad y la importancia de avanzar en infraestructura, producción y educación.
Chiarella también agradeció las obras impulsadas junto al Gobierno provincial, entre ellas el camino a San Francisco, la Avenida Circunvalación y la Ruta 96, aunque reiteró la necesidad de seguir reclamando mejoras en rutas nacionales como la 33 y la 8.
Otro de los puntos destacados fue la creación de la carrera de Agronomía en Venado Tuerto, a la que calificó como “un hito histórico” fruto del trabajo conjunto entre instituciones.
Puccini: “Santa Fe tiene una oportunidad frente al mundo”
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó la relevancia de Venado Tuerto dentro del mapa productivo provincial.
El funcionario provincial sostuvo que la ciudad representa una referencia por su industria, su maquinaria agrícola, su producción semillera y su capacidad de innovación. En ese marco, valoró la historia de Expo Venado y de quienes durante nueve décadas sostuvieron una muestra que atravesó crisis económicas, dificultades climáticas y distintos escenarios políticos sin abandonar su compromiso con la producción.
Puccini destacó la importancia estratégica de Santa Fe dentro de la economía argentina y remarcó el aporte del campo, la industria, la agroexportación y la tecnología. También sostuvo que Argentina atraviesa una oportunidad para crecer a partir de la producción de alimentos, energía y agregado de valor.
En otro tramo de su discurso, defendió el acompañamiento estatal al sector productivo mediante infraestructura, financiamiento y alivio fiscal, y afirmó que el desafío es consolidar un modelo donde los recursos generados puedan transformarse en obras y desarrollo.
Villarruel: “El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial”
El cierre de los discursos estuvo a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien agradeció la invitación de la Sociedad Rural y del intendente Leonel Chiarella, y definió como un honor acompañar la edición número 90 de Expo Venado.
“90 años ininterrumpidos donde el sector más productivo del país nos muestra todo su potencial”, expresó, destacando que la muestra refleja el esfuerzo, el trabajo, la inversión y la voluntad de superación de los argentinos.
Villarruel felicitó especialmente a Noelia Castagnani por ser la primera mujer en ejercer la presidencia de la Sociedad Rural de Venado Tuerto y valoró la identidad productiva de una ciudad que, según afirmó, es ejemplo de la articulación entre el sector privado y el ámbito público.
La vicepresidenta destacó el rol del parque industrial, las empresas, los emprendedores y las instituciones educativas de Venado Tuerto, y remarcó la importancia del desarrollo tecnológico y productivo para reducir brechas entre regiones.
“Porque es imposible pensar la grandeza de nuestra patria sin la proyección de las familias argentinas. No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción”, afirmó Villarruel, al sostener que el futuro del país debe estar vinculado al campo y la industria.
Corte de cinta y apertura oficial
Luego de los discursos, se concretó la entrega de presentes institucionales a la Sociedad Rural de Venado Tuerto por sus 90 ediciones y a la vicepresidenta Villarruel, quien además recibió la declaración de visitante ilustre de la ciudad por parte del intendente Chiarella.
Finalmente llegó el tradicional corte de cinta, que dejó formalmente inaugurada Expo Venado 2026. Con nueve décadas de historia, la muestra volvió a abrir sus puertas como una de las principales expresiones del entramado productivo del interior santafesino, reuniendo durante cuatro jornadas al campo, la industria, el comercio, la innovación y la comunidad.