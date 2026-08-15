Mensaje productivo desde Santa Fe

Expo Venado abrió su 90° edición con presencia de la vicepresidente Villarruel

La muestra más emblemática del sur santafesino abrió sus puertas con una ceremonia que reunió a referentes políticos, productivos e institucionales. Villarruel, Chiarella y Puccini destacaron el rol del campo, la industria y la articulación público-privada para el desarrollo regional.