Once años y algunos días pasaron de la presentación en sociedad del Nuevo Espacio Organizado (NEO) como agrupación interna de la Unión Cívica Radical. Carlos Fascendini, Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro eran los referentes. Primero optaron por hablar de Radicales del Interior para diferenciarse de las construcciones partidarias nacidas en Santa Fe y en Rosario.
El sueño del interior que reconfiguró la política de Santa Fe
Pullaro en la Gobernación; Michlig al frente del Senado y Maciel desembarcando en la Corte Suprema. A once años de su presentación, NEO, la agrupación radical surgida en las intendencias y comunas concentró los resortes clave del poder provincial.
El perfil de sus fundadores marcaba el pulso del armado: Fascendini es esperancino, fue intendente durante tres períodos de su ciudad; legislador provincial, ministro y vicegobernador de Santa Fe. Michlig, desde Ambrosetti, dpto San Cristóbal donde era presidente comunal llegó a la banca de senador y está invicto desde 1999. Pullaro, de Hughes, dpto General López, estudió en Rosario donde militó en el centro estudiantil pero siempre su arraigo político estuvo en el extremo sur.
En la Legislatura fueron tejiendo acuerdos, sumando a legisladores del interior, a intendentes y a presidentes comunales. Cuando se presentaron en sociedad en el Sindicato de Comercio en Rosario, en el 2015, los acompañó el senador por Rosario, el socialista Miguel Lifschitz con toda la intención de ser gobernador y en diálogo con distintos espacios radicales. Los memoriosos señalaron que también estuvo en el acto el entonces gobernador Antonio Bonfatti.
Fascendini fue vicegobernador del socialista y tuvo como secretario a Diego Maciel, esperancino que reemplazó a su padre, Luis, en el acompañamiento al esperancino. Maciel padre fue seis años concejales y seis años secretario de Gobierno en el municipio cabecera de Las Colonias y lo acompañó en su etapa de legislador provincial. La posta la tomó Diego, abogado.
En esa etapa institucional, Michlig siguió liderando el bloque de senadores de la UCR siempre en minoría con el justicialismo. El Senado empezó a ser un cuerpo de acuerdos políticos buscando siempre los consensos y no la ruptura.
Pullaro se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, brasa caliente de la provincia. Se rodeó de un equipo de trabajo compacto y que fue 24 por 7. Allí estaban, entre otros, los hoy ministros Gustavo Puccini y Pablo Cococcioni; el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Información Pública, Luis Persello más Silvana Di Stefano, hoy jefe de bloque de diputados, o Julia Tonero, la secretario Legal y Técnica del gobierno.
El despacho de Fascendini era lugar obligado de encuentros semanales entre el vice, Michlig y Pullaro. Fueron sumando actores al armado.
En el 2019, Omar Perotti fue elegido gobernador. El Frente Progresista perdió la gobernación postulando a Antonio Bonfatti y a Victoria Tejeda, hoy ministra de Desarrollo Humano y también con militancia en NEO. Un sector del radicalismo, encabezado por Josè Corral, se había alejado del Frente y eran la pata santafesina de Cambiemos.
Michlig volvió a presidir el bloque radical de senadores, en minoría, y rodeado ahora por Diego Maciel y Pablo Olivares.
Pullaro volvió a la Cámara de Diputados y condujo un bloque radical homogéneo con Cándido, con Fabián Bastia, Silvia Ciancio, Georgina Orciani y Di Stèfano, entre otros.
Fascendini había decidido dejar la política activa.
En la pandemia, la muerte de Lifschtiz, cambió el panorama opositor. El socialista caminaba la provincia para buscar un nuevo mandato en acuerdo con el NEO.
El NEO pasó a ser Evolución de la mano del presidente del comité nacional radical, Martín Lousteau. Sorprendió Pullaro haciendo una muy buena elección en la PASO de 2021 para senador nacional siendo superado por Carolina Losada. Lo acompañó Carolina Piedrabuena de La Cantera. Michlig empezó a juntar radicales en su despacho y uno de los primeros en entablar el diálogo fue Corral.
El sancristobalense volvió a la presidencia del comité provincial con el solo objetivo de constituir un frente donde convergen socialistas y el Pro. Lo logró. Pullaro ganó en el 2023 con amplia mayoría que le dio el control de las dos cámaras.
Ahora, el Senado era de Unidos y Michlig pasó a ser presidente provisional. Cuando Gisela Scaglia dejó la vicegobernación para ir al Congreso, el sancristobalense quedó como el primero en la sucesión. Maciel era el secretario administrativo.
Una docena de leyes al inicio del mandato del radical le dieron las herramientas que pretendía para la gestión, especialmente en Seguridad. Cuentas públicas en orden del perottismo más los bonos de la deuda le dieron la posibilidad de poner en marcha obra pública.
Hubo una ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia a siete miembros y a limitar a 75 años la edad de sus ministros. Hubo una reforma constitucional que validó esa norma. Michlig condujo la Convención con el gobernador sentado en una banca y Maciel en la administración.
Esta semana, el gobernador viajó a Chile y por primera vez, Michlig estuvo dos días a cargo del Ejecutivo y con orden expresa del mandatario de tener agenda y recorrido de obras en La Capital. En la misma semana, se firmó el decreto para que Maciel se siente en la Corte en la primera semana de septiembre.
La mayoría de los dirigentes radicales del interior que constituyeron Neo ocupan bancas en el Senado, en Diputados, forman parte del gabinete o son intendentes, concejales y presidentes comunales en sociedad con el resto del radicalismo y con el socialismo y las restantes expresiones de Unidos.
Once años después de aquella presentación en sociedad del NEO, hoy sus cuadros forman la primera línea en el gobierno. En el regreso a la democracia, fue Renovación y Cambio la expresión fuerte del radicalismo pero no llegó al gobierno provincial ni con Aníbal Reinaldo ni con Luis Cáceres. La apertura que intentó Horacio Usandizaga desde Convergencia tampoco llegó a buen puerto. La rivalidad interna radical carcomió esas posibilidades. Eran mayormente dirigentes capitalinos y rosarinos.
El NEO tuvo pocos rosarinos y capitalinos en sus orígenes. Hubo otras líneas pero fueron convergiendo y no dividiéndose. Se le sumaron otros partidos. El sueño de radicales del interior, once años después fue mucho más allá de lo que algunos imaginaron. Constancia, programas de gobierno, coherencia interna más algún golpe de suerte los puso al mando de la provincia.
El año próximo hay elecciones y muchos de esos dirigentes esperan poder repetir. El ciudadano de Santa Fe definirá con el voto si les da otra oportunidad. Hoy todo es prematuro pero la certeza es que intentarán hacerlo nuevamente.