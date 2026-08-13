El programa Planificar Santa Fe es una iniciativa del gobierno provincial orientada al ordenamiento ambiental y territorial. Brinda asesoramiento, herramientas técnicas y financieras a municipios y comunas para planificar su desarrollo urbano de forma sostenible, equilibrando la producción, el hábitat y el ambiente.
Se realizó la presentación del programa "Planificar Santa Fe" en el norte santafesino
Alcanzará a 44 localidades de los departamentos San Cristóbal, Vera, 9 de Julio y San Justo. En una primera etapa serán 11 las localidades alcanzadas por dicho programa.
Entre sus objetivos principales se pueden enumerar los siguientes puntos: fortalecer capacidades técnicas locales mediante talleres participativos y diagnósticos compartidos; elaborar Planes de Ordenamiento Ambiental del Territorio que concluyen en ordenanzas normativas para cada distrito; promover un crecimiento sostenible y resiliente frente a desafíos productivos y climáticos.
Durante 2026 y 2027 se expande a 44 localidades de los departamentos San Cristóbal, Vera, 9 de Julio y San Justo.
Departamento San Cristóbal
Esta semana, la presentación del proyecto se llevó a cabo en el Centro Cívico de la ciudad de San Cristóbal, en donde se detalló punto por punto el programa y se destacó que las 32 localidades de dicho departamento estarán contempladas progresivamente dentro del mismo. Principalmente, valorando la importancia de contar con herramientas de planificación para definir políticas públicas con criterios de sustentabilidad y cuidado ambiental.
Presentes
De la reunión participaron el ministro de Ambiente y Cambio Climático Enrique Estévez, el senador Felipe Michlig, los diputados Marcelo González y Sofía Masutti, el director del Instituto de Desarrollo Territorial de la UTN de Reconquista Santiago Arnulphi, junto a intendentes, presidentes comunales, concejales y funcionarios provinciales y locales.
Posteriormente, la comitiva se trasladó a la ciudad de Ceres para la firma del Convenio Marco de Cooperación con el Consorcio GIRSU San Cristóbal Norte, que está integrado por las localidades de Ceres, Hersilia, La Rubia, Arrufó, Ambrosetti, Logroño y Montefiore,
Primera etapa del programa
Como puntapié inicial, esta primera etapa, Planificar Santa Fe de la Región Norte estará presente en 11 localidades del departamento San Cristóbal: Ceres, Hersilia, La Rubia, Arrufó, Portugalete, Aguará Grande, Ambrosetti, Santurce, La Cabral, Huanqueros y Las Avispas.
Según explicaron las autoridades, es muy importante para el uso del suelo poder planificar que municipios y comunas estén organizados y a partir de ahí que la toma de decisiones estén en el marco de la ley vigente pero también dentro de los distintos artículos nuevos de la Constitución Provincial.
"A grandes rasgos lo que se presentó son criterios para el uso del suelo, en primer término es una herramienta de gestión muy importante y esto está monitoreado por los diferentes sectores de la comunidad, estableciendo cuáles son los usos de suelo, por ejemplo, en materia de servicios, para donde va a crecer la comunidad por el tema de viviendas o desarrollo productivo, qué necesidades de infraestructura se necesitan en cuanto a lo hídrico y que vincule a la salud, a la educación y la seguridad". indicó el ministro Estévez.
A cada localidad se le entrega un documento de trabajo que es un plan de ordenamiento del territorio que también les sirve para poder gestionar ante el gobierno provincial, con evidencias científicas y que al final se plasma en una ordenanza municipal. Por supuesto que todo esto estará acompañado de una inversión de mucho dinero para que se logre concretar.
"Para planificar cualquier política y llevar adelante cualquier acción tenemos que estar organizados, tener sustentabilidad y tomar las medidas necesarias, especialmente en los momentos que vivimos, con el cambio climático y fenómenos que se presentan con mayor frecuencia", expresó el senador Michlig.