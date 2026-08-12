Este jueves, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Fe se resolverán los cuatro proyectos de ley que tienen tratamiento preferencial para la tarde, especialmente el mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se implementa la ley del proceso contencioso administrativo en la provincia.
Procedimiento contencioso y Santa Fe libre de discursos de odio, temas de la agenda legislativa
Ambos temas, ya con pronunciamientos del Senado, están entre las preferencias que resolverá Asuntos Constitucionales. Este miércoles exponen dos abogados expertos en derecho electoral ante dos comisiones.
Este asunto así como el proyecto iniciado en Senado y que pretende declarar a la provincia como territorio libre de discursos de odio, establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación parecen ser los temas centrales de la agenda de Diputados.
Sobre el primero de los proyectos, la Cámara de Diputados debe pronunciarse por mantener la redacción votada -por unanimidad- en el cuerpo o bien avalar los cambios introducidos por el Senado. "Es una ley muy trabajada y acordada en Diputados" admitió un legislador de Unidos. El pronunciamiento de la Cámara de Diputados fue objetado por el intendente de Rosario, Pablo Jakvin, quien advirtió sobre el fuerte impacto que la norma tendría sobre las autonomías, los recursos y la gestión diaria de las municipalidades.
El proyecto tiene como objetivo primordial establecer un proceso moderno, alineado con estándares procesales actuales que incorporen las pautas derivadas de la Constitución provincial reformada y de los instrumentos internacionales de derechos humanos constitucionalizados, así como los aspectos más valiosos y útiles de la jurisprudencia de la Corte federal, de la Corte local, y de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo de la Provincia, marcan los fundamentos del mensaje de la Casa Gris.
En cuando al proyecto votado por el Senado para declarar a la provincia de Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, ya tiene dictámenes de dos comisiones con firmas de Unidos, justicialistas y Frente Amplio por la Soberanía. No obstante, hay objeciones de la diputada libertaria Silvia Malfessi que intentarán ser consensuadas en Asuntos Constitucionales.
La iniciativa es impulsada por la Mesa del Diálogo de Santa Fe —espacio civil e institucional con más de dos décadas de trayectoria en la región— cuyas autoridades encabezadas por Martín de Palma lo presentaron en Legislatura el pasado 11 de junio. EL Senado lo aprobó, por unanimidad, en forma inmediata.
El objetivo central del proyecto es replicar y ampliar a escala provincial los lineamientos que ya se venían implementando a nivel local a través de ordenanzas municipales en la ciudad de Santa Fe.
Los otros temas reservados para el tratamiento preferencial son dos iniciativas de diputados socialistas. Por un lado de Antonio Bonfatti y Rubén Galassi creando el programa de Acogimiento Familiar Transitorio a efectos de brindar un marco de contención familiar alternativo a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren amparados por medidas excepcionales adoptadas por la autoridad de aplicación de la ley 12.967.
El otro de Joaquín Blanco apunta a crear la estructura tarifaria denominada Tarifa de Movilidad Eléctrica en la EPE destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
El proyecto de Blanco se enmarca en la Ley N.º 13.781, que promueve la industrialización y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en la provincia. Esta ley, establece garantías de promoción que incluyen la introducción de una tarifa con discriminación horaria que incentive la incorporación de vehículos eléctricos al transporte público y privado y la estabilización de la curva de demanda del sistema de distribución eléctrico.
El proyecto establece una estructura tarifaria por bandas horarias orientada a desplazar el consumo hacia períodos de baja demanda ("horas valle"), reduciendo los picos de carga y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente.
En tanto, este miércoles, se hará el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales a los efectos de escuchar la opinión de Oscar Blando y de Jorge Zárate sobre los proyectos de reforma electoral que llegarían al recinto la semana próxima.
Informes sobre la ruta A012
Con la firma de Marcos Corach y del resto de la bancada justicialista, ingresó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la obra adjudicada a la empresa Pose y las intervenciones realizadas o previstas sobre la Ruta Nacional A012, recientemente transferida a la provincia.
La minuta ingresada pide la remisión de la copia íntegra, certificada y completa del convenio, contrato o instrumento administrativo celebrado entre la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa Pose, incluyendo todos sus anexos, pliegos, especificaciones técnicas, órdenes de trabajo, modificaciones, ampliaciones, redeterminaciones de precios y demás documentación complementaria.
Requiere saber en forma detallada cuáles son las trazas, tramos, rutas provinciales y demás sectores comprendidos en el objeto contractual denominado Reparaciones en rutas de la red Vial Zona VI Rosario", indicando la localización precisa de cada intervención prevista.
También pide se informe si, mediante ampliaciones de obra, redeterminaciones o modificaciones contractuales, órdenes de trabajo, actas complementarias o cualquier otro acto administrativo, se ha encomendado a la empresa contratista la ejecución de tareas de reparación, bacheo, conservación o mantenimiento sobre la Ruta Nacional A012 o sobre sus intersecciones.
Otro punto requiere se indique el marco jurídico, técnico y presupuestario que habilita a la Provincia de Santa Fe a ejecutar obras y afectar recursos provinciales sobre una vía de jurisdicción nacional.
Pullaro
El gobernador Maximiliano Pullaro informó a las cámaras legislativas, por nota oficial, "en uso de la autorización conferida por la Ley N° 14.423, me ausentaré del territorio nacional desde las 18 horas del día miércoles 12 de agosto hasta las 23:55 horas del día viernes 14 de agosto del corriente año, con motivo de realizar una misión institucional en la República de Chile".
Debido a la ausencia de Pullaro, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, se hará cargo en forma interina del Poder Ejecutivo y atenderá despacho jueves y viernes en Casa Gris.
Esta semana, el Senado no fue convocado a sesionar.