Gestión provincial

Michlig defendió la obra pública en Santa Fe: “Es la respuesta de un gobierno presente”

Durante la recorrida por el Instituto Superior N.º 8, el senador Felipe Michlig destacó el avance de la obra y recordó otras intervenciones que visitó en los últimos días, como el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, la Unidad Penitenciaria de Recreo y la estación policial de la zona sur.