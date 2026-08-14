La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior N.º 8 “Almirante Guillermo Brown”, en la ciudad de Santa Fe, atraviesa una etapa determinante. La obra alcanzó un 70% de avance físico y los trabajos se terminarían a tiempo para comenzar el ciclo lectivo 2027 en las nuevas instalaciones.
Michlig defendió la obra pública en Santa Fe: “Es la respuesta de un gobierno presente”
Durante la recorrida por el Instituto Superior N.º 8, el senador Felipe Michlig destacó el avance de la obra y recordó otras intervenciones que visitó en los últimos días, como el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, la Unidad Penitenciaria de Recreo y la estación policial de la zona sur.
Este viernes se realizó una recorrida por el establecimiento para observar el estado de los trabajos y conocer los avances del proyecto, que contempla una superficie de 6.000 metros cuadrados y 40 aulas.
Durante la visita estuvo presente el senador provincial Felipe Michlig, quien destacó la magnitud de la inversión y vinculó esta obra con otras intervenciones que actualmente se desarrollan en distintos puntos del territorio santafesino.
Detalles de la obra
Michlig manifestó su sorpresa al conocer de cerca el avance de los trabajos y remarcó la importancia de poder observar las obras en territorio, entre ellas el puente de Santo Tomé, obras vinculadas a los Juegos Suramericanos, la Unidad Penitenciaria de Recreo y una estación policial.
Al referirse específicamente al Instituto Superior N.º 8, destacó la inversión destinada al proyecto y las dimensiones que tendrá la nueva sede. “En este instituto tiene una inversión de 25.000 millones de pesos, 6.000 metros cuadrados de construcción, 40 aulas, ya tiene un 70% de avance de obra”, señaló.
El legislador consideró que este tipo de proyectos forman parte de una política de infraestructura que busca generar transformaciones en distintos sectores de la provincia. “Son obras que transforman, un antes y después en la provincia de Santa Fe”, afirmó.
El rol de la obra pública
Durante sus declaraciones, el senador también sostuvo que el ritmo de ejecución de proyectos representa, a su criterio, una muestra de presencia estatal y de cercanía con las distintas comunidades.
“Esta es la respuesta de un gobierno presente, un gobierno de cercanía”, sostuvo Michlig, quien atribuyó parte de la posibilidad de llevar adelante estas obras al liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro.
En ese sentido, afirmó que actualmente se encuentran en marcha numerosos proyectos en distintos puntos de la provincia. “Hoy estamos llevando adelante 1.700, 1.800 obras, muchas de ellas adjudicadas, otras en ejecución en todo el territorio provincial”, indicó.
El senador también puso el foco en obras que, según señaló, fueron reclamadas durante años y que finalmente comenzaron a concretarse durante la actual gestión. “Estamos haciendo obras que las venimos demandando desde hace 20 o 25 años. Las estamos haciendo en esta gestión”, aseguró.
El impacto en el empleo y la infraestructura
Otro de los ejes planteados por Michlig fue el impacto que tiene la obra pública en la generación de puestos de trabajo. Según sostuvo, las inversiones realizadas por la Provincia tienen una incidencia directa en numerosas familias santafesinas. “Con la obra pública son 40.000 puestos de trabajo que se han generado y se siguen sosteniendo en la provincia de Santa Fe”, afirmó.
Asimismo, destacó que durante las recorridas por distintos proyectos pudo observar personalmente la cantidad de trabajadores que participan de las obras. “La cantidad de personas que están trabajando y que llevan un sustento a la mesa, a sus familias, es realmente importante”, expresó.
También hizo referencia a distintas obras viales y de infraestructura que se encuentran bajo responsabilidad provincial, además de cuestionar el estado de algunas rutas nacionales.
Reclamos por las rutas nacionales
Michlig planteó además una serie de cuestionamientos hacia el Gobierno nacional por el mantenimiento de las rutas que dependen de Vialidad Nacional. Como ejemplo, mencionó la situación de la ruta 34 y afirmó que se presentaron recursos judiciales para exigir trabajos de reparación. “Hemos tenido que dictar medidas para obligar a Vialidad Nacional a que por lo menos tapen algunos pozos”, sostuvo.
En esa misma línea, relató una situación personal que, según dijo, refleja las condiciones actuales de algunos tramos de las rutas nacionales. “La semana pasada yo rompí una cubierta pasando el peaje, el expeaje que estaba en Nelson, y a la semana volví a pasar y el pozo sigue abierto”, afirmó.
El senador también mencionó el pedido de transferencia de determinados corredores nacionales a la órbita provincial y consideró que Santa Fe no puede asumir el mantenimiento de toda la infraestructura que actualmente depende de la Nación. “Es imposible que nos hagamos cargo de todas las rutas nacionales”, manifestó.
Una mirada sobre la producción santafesina
En el tramo final de sus declaraciones, Michlig vinculó las obras de infraestructura con la actividad productiva y exportadora de Santa Fe. En particular, destacó la importancia de mejorar la conectividad con los puertos y de contar con infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento de la producción.
“Ojalá definitivamente el Gobierno Nacional comprenda que con todo lo que percibe tiene que devolverle, por lo menos, en infraestructura, al esfuerzo que hace el interior productivo para que Argentina salga adelante”, sostuvo.
Finalmente, destacó el desempeño exportador de la provincia y presentó a Santa Fe como un actor central dentro de la economía nacional. “Las exportaciones han crecido un 28% y en el primer semestre casi 10.000 millones de dólares la provincia de Santa Fe en exportaciones. Bueno, esta es la Santa Fe productiva”, concluyó.