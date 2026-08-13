Alguna vez se podrá construir un indicador sobre la situación económica de las municipalidades y las comunas santafesinas según el destino final de los recursos creados por la Ley 12.385, conocida como de Obras Menores.
El Senado vuelve a debatir el uso de Obras Menores para los gastos corrientes
En los dos últimos años los fondos creados por la Ley 12.385 se aprovecharon solo para inversiones en infraestructura y rodados en los pueblos y ciudades del interior. El tema tiene preferencia.
Aquí se ofrecen datos para una aventura estadística de esa naturaleza, y un dato:otra vez, en la Cámara de Senadores la Provincia de Santa Fe se debate en comisiones un proyecto para que -por vía de una excepción- se pueda utilizar (en este caso hasta el 50%) del dinero que a cada municipalidad de segunda categoría y cada comuna le corresponde.
La norma que nació en 2004 constituye, en cada Ley de Presupuesto Provincial un fondo equivalente al 1% del el ejercicio económico del año. Pero solamente se ha aplicado íntegramente en seis ocasiones.
Apenas en sus primeros cuatro años de vigencia (2005, 2006, 2007 y 2008) el Fondo no cambió de propósito. Y la primera excepción, que luego sería regla, se produjo en 2009. En aquel año Santa Fe sufrió una grave sequía y se sintieron además los efectos de una crisis económica nacional vinculad al plano internacional.
Debieron pasar dos décadas hasta que el fondo vuelva a usarse solo para lo previsto inicialmente (en lugar de pagar sueldos, por ejemplo). En 2024 y 2025 no se le dio ese destino. A fines de 2023 se permitió que con los saldos pendientes de liquidación se asuman otros gastos, es decir, para cuando el cambio de destino de los fondos ya era un hecho.
¿Cuánto hay en juego?
En el conjunto de las administraciones de pueblos y ciudades de Santa Fe (todas, menos la capital provincial y Rosario) hay recursos por 130.000 millones de pesos que, de aprobarse la iniciativa comentada, podrían ser solo para obras, equipamiento y rodados apenas el 50%. La otra mitad, para cubrir los pagos mensuales habituales.
El Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe no se ha ejecutado según su asignación específica en 15 oportunidades.
Ahora, en comisiones y con una preferencia para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria, se encuentra el expediente 52.782 del justicialismo, que pide otra vez la excepción.
El texto propuesto por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) dice "facúltase a los municipios de la Provincia, en forma excepcional para el año 2026, a afectar hasta el cincuenta por ciento del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados (Ley 12385), para ser aplicado a gastos corrientes".
En los dos años anteriores, iniciativas similares no prosperaron, pero ahora hay signos evidentes de un deterioro serio en la recaudación del Estado que afecta especialmente a los gobiernos locales.