Momentos de gran tensión se vivieron durante la tarde del miércoles en el Puente Carretero que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, donde un hombre de 39 años atravesaba una grave situación de crisis y había ascendido hasta la parte superior de uno de los arcos del viaducto. Tras más de 30 minutos de diálogo y contención, la intervención policial permitió que desistiera de su actitud y fuera puesto a resguardo.
Dramático rescate en el Puente Carretero: policías evitan que un hombre se arroje desde uno de los arcos
Un hombre de 39 años atravesó una situación de crisis durante la tarde del miércoles y ascendió hasta la parte superior de uno de los arcos del Puente Carretero. Policías y agentes municipales interrumpieron el tránsito y desplegaron un operativo de contención que se extendió durante más de 30 minutos, hasta conseguir que desistiera y descendiera.
El episodio comenzó alrededor de las 16, la altura de la intersección de las avenidas Mitre y 7 de Marzo. Personal policial que circulaba por el sector fue advertido por inspectores municipales acerca de la presencia de una persona que había ascendido hasta la parte superior de uno de los arcos del Puente Carretero, desde donde manifestaba intenciones de atentar contra su vida.
Ante la situación, se adoptaron de inmediato medidas preventivas de seguridad, entre ellas la interrupción momentánea del tránsito en ambas manos del viaducto, con el objetivo de preservar la integridad de la persona involucrada, asegurar el sector y permitir el desarrollo de la intervención.
Diálogo y contención
Desde una posición segura, el personal policial inició un diálogo directo y sostenido con el hombre, aplicando técnicas de contención, escucha activa y desescalada verbal.
La intervención se extendió durante más de 30 minutos, período en el que se mantuvo contacto permanente con la persona hasta lograr disminuir progresivamente el estado de crisis y generar las condiciones necesarias para que desistiera de su conducta.
Finalmente, el hombre accedió a descender del arco. Con la colaboración de una persona que se encontraba en el lugar y contaba con experiencia previa en la función policial, se coordinó y concretó su descenso seguro hasta la calzada, donde inmediatamente quedó bajo resguardo de los efectivos.
Posteriormente, y con el objetivo de preservar su integridad y facilitar la normalización del tránsito, fue trasladado hacia un sector protegido de la cabecera del puente, mientras se restablecía progresivamente la circulación vehicular.
Evaluación médica
Una unidad sanitaria arribó al lugar, brindó las primeras atenciones y dispuso su posterior traslado al SAMCo de Santo Tomé, donde quedó a disposición de profesionales de la salud para su correspondiente evaluación y asistencia interdisciplinaria.
El procedimiento contó además con la colaboración de inspectores municipales de tránsito, quienes trabajaron de manera coordinada en el aseguramiento del sector y el ordenamiento vehicular.
La intervención permitió resolver la situación sin personas lesionadas y poner a resguardo al hombre, quien recibió posteriormente la asistencia sanitaria correspondiente.