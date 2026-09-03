Santa Fe - Santo Tomé

Dramático rescate en el Puente Carretero: policías evitan que un hombre se arroje desde uno de los arcos

Un hombre de 39 años atravesó una situación de crisis durante la tarde del miércoles y ascendió hasta la parte superior de uno de los arcos del Puente Carretero. Policías y agentes municipales interrumpieron el tránsito y desplegaron un operativo de contención que se extendió durante más de 30 minutos, hasta conseguir que desistiera y descendiera.