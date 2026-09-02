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Cayeron 9 personas tras 15 allanamientos por el desvío de fondos en cuentas judiciales del MPA

La Policía Federal concretó los operativos simultáneos en Santa Fe y Córdoba por orden del fiscal Adrián Spelta. La maniobra abarca fondos públicos de investigaciones penales entre 2017 y 2024. Un ex fiscal está en la mira.

Las cuentas investigadas están vinculadas a investigaciones del MPA. Foto: ArchivoLas cuentas investigadas están vinculadas a investigaciones del MPA. Foto: Archivo
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En un operativo conjunto de gran escala desplegado este miércoles 2 de septiembre, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutaron 15 allanamientos simultáneos en las provincias de Santa Fe y Córdoba. El despliegue culminó con la detención de 9 personas en el marco de una causa penal que investiga una presunta red de corrupción dedicada a la sustracción e ilegítima manipulación de fondos depositados en cuentas judiciales.

Las medidas fueron dispuestas por el fiscal Adrián Spelta, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, junto a las Divisiones Operativas Federales de Santa Fe y Córdoba, irrumpieron en inmuebles de las ciudades de Rosario, Córdoba capital, Villa María, Oliva y Río Segundo.

Se concretaron 7 detenciones en la provincia de Santa Fe y 2 en Córdoba, además del secuestro de documentación clave y dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Las maniobras ilícitas se habrían ejecutado de forma sostenida al menos entre 2017 y 2024.

Sospechoso

La causa cobró impulso prioritario para la Fiscalía General tras el alerta emitido por la Unidad de Delitos Económicos, que detectó severas anomalías en el saldo y movimiento de una cuenta judicial vinculada a investigaciones penales.

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El caso apunta de manera directa a la responsabilidad de un ex integrante del cuerpo de fiscales, encuadrándose como un objetivo prioritario dentro del Plan de Persecución Penal de la provincia para combatir la corrupción.

Audiencia

Si bien los pormenores del modus operandi se mantienen bajo estricto secreto de sumario para preservar las pruebas solicitadas, las fuentes oficiales confirmaron que la imputación formal no tardará en llegar.

Los 9 detenidos serán trasladados la semana próxima al Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se llevará a cabo la audiencia imputativa pública. En esa instancia, la fiscalía ventilará los cargos precisos y la evidencia recolectada contra cada uno de los involucrados.

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