Operativo en Santa Fe y Córdoba

Cayeron 9 personas tras 15 allanamientos por el desvío de fondos en cuentas judiciales del MPA

La Policía Federal concretó los operativos simultáneos en Santa Fe y Córdoba por orden del fiscal Adrián Spelta. La maniobra abarca fondos públicos de investigaciones penales entre 2017 y 2024. Un ex fiscal está en la mira.