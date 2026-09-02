Una farmacia ubicada en la esquina de Suipacha y 25 de Mayo, en pleno centro de Santa Fe, sufrió dos robos con una modalidad repetida con una particularidad: la protagonista es la misma mujer que, en ambas oportunidades, ingresó al local, simulando realizar una compra y aprovechó el descuido para apoderarse de productos sin pagarlos. Ambos hechos fueron denunciados y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del comercio.
Dos robos en menos de un mes: la maniobra de la misma “mechera” en una farmacia céntrica
Dos episodios ocurridos durante agosto quedaron registrados por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en Suipacha y 25 de Mayo. En ambas oportunidades, la mujer ingresó simulando realizar una compra y utilizó distintas maniobras para vulnerar los sistemas de seguridad de las bolsas donde se colocaban los productos.
Uno de los responsables de la farmacia aportó las imágenes y relató la particular mecánica utilizada en los dos episodios. Según explicó, los hechos ocurrieron durante agosto, uno en los primeros días del mes y el segundo hacia fines, y en ambos casos la mujer desplegó una suerte de actuación frente al mostrador para distraer al personal.
La escena comienza de una manera absolutamente habitual. La mujer se acerca, solicita una medicación o un determinado producto y mantiene una conversación con quienes la atienden. Nada, en principio, parece advertir que detrás de esa consulta se esconde una maniobra destinada a sustraer mercadería. Pero luego aparece el verdadero objetivo.
En el primero de los episodios, ocurrido a comienzos de agosto, el personal entregó el producto dentro de una bolsa de tela que contaba con un sistema de alarma y cierre de seguridad. La mujer habría esperado el momento oportuno para actuar: tomó una tijera, rompió la bolsa y retiró la medicación. La secuencia quedó registrada por las cámaras.
Después, según explicó el comerciante, la mujer dejó dentro de una de las góndolas la bolsa de tela, el ticket y hasta la tijera que había utilizado para cortar el dispositivo de seguridad. Con la mercadería en su poder, abandonó el negocio sin efectuar el pago.
Una maniobra que volvió a repetirse
Lo llamativo para los responsables del comercio ocurrió aproximadamente dos semanas después cuando la misma protagonista, volvió a utilizar una modalidad prácticamente idéntica.
Nuevamente hubo una actuación frente al mostrador, un pedido de medicación y el despliegue de una situación que, a simple vista, no despertaba sospechas. Esta vez, la mujer habría forzado directamente la bolsa de seguridad hasta conseguir retirar el producto.
Una vez más, la mercadería terminó fuera del envoltorio y sin que se concretara el pago. La bolsa quedó abandonada en una góndola del establecimiento.
Denuncia policial
Los episodios fueron denunciados ante la Policía, tal como ocurre habitualmente con los hechos de estas características. Ahora, las imágenes de las cámaras podrían resultar de utilidad para intentar identificar a las responsables y establecer si se trata de hechos aislados o si existe una modalidad delictiva que viene siendo utilizada en otros comercios de la zona céntrica.
El comerciante decidió hacer públicos los videos con un objetivo concreto: que las imágenes permitan reconocer a la mujer y evitar que la misma maniobra vuelva a repetirse en otros establecimientos.
Mientras tanto, en la farmacia de Suipacha y 25 de Mayo quedó una evidencia difícil de ignorar: en menos de un mes, dos episodios tuvieron como escenario el mismo mostrador, prácticamente el mismo libreto y la misma protagonista. Una consulta, una aparente compra, una distracción y, finalmente, el intento de llevarse la mercadería sin pasar por la caja.