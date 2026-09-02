Santa Fe

Dos robos en menos de un mes: la maniobra de la misma “mechera” en una farmacia céntrica

Dos episodios ocurridos durante agosto quedaron registrados por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en Suipacha y 25 de Mayo. En ambas oportunidades, la mujer ingresó simulando realizar una compra y utilizó distintas maniobras para vulnerar los sistemas de seguridad de las bolsas donde se colocaban los productos.