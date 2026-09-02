Parte médico

Choque en el Cullen: un herido de alta, el policía en terapia y una historia de gran mala suerte

La actualización sobre los lesionados dejó un dato tan llamativo como inesperado: uno de los jóvenes atropellado por el patrullero estaba abandonando el hospital después de recibir el alta. Había permanecido internado desde el 14 de agosto por otro accidente. Ahora volverá a ser operado. En tanto el policía sigue en terapia intensiva, otro paciente permanece en Traumatología, y otro regresó a su casa.