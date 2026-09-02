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Mar del Plata: mataron a un joven tras ser acusado por error de un robo

El hombre, de 29 años, recibió un disparo en la espalda durante una agresión protagonizada por al menos diez personas. La Justicia investiga el episodio y busca identificar a los responsables.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se constató su deceso.El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se constató su deceso.
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Un joven de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda luego de ser interceptado por un grupo de al menos diez personas que lo acusó de haber sustraído una bicicleta. El hecho ocurrió en Mar del Plata y sus allegados negaron categóricamente esa acusación.

El ataque ocurrió durante la noche

El episodio tuvo lugar el lunes por la noche en la esquina de Grecia y Peña, en las inmediaciones del barrio Regional y el asentamiento Villa La Palangana.

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La víctima fue identificada como Maximiliano Marcel Zabala. Según la reconstrucción aportada por un hombre de 36 años que estaba junto a él, ambos habían salido a comprar la cena cuando fueron sorprendidos por un grupo de personas que les bloqueó el paso.

Los agresores comenzaron a increparlos bajo la sospecha de que habían participado en la sustracción de una bicicleta. De acuerdo con el relato del sobreviviente, la situación se volvió violenta rápidamente y no tuvieron posibilidad de explicar lo ocurrido.

Recibió un disparo y murió en el hospital

El acompañante consiguió escapar, mientras que Zabala quedó rodeado por el grupo. En ese momento recibió un disparo en la zona lumbar. La herida no tuvo orificio de salida.

Testigos indicaron que los atacantes permanecieron alrededor del lugar con intenciones de continuar la agresión hasta la llegada de los equipos de emergencia.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos constataron su fallecimiento.

Sus familiares negaron la acusación

Zabala era padre de un niño de 9 años y trabajaba como vendedor ambulante de medias en la zona céntrica de Mar del Plata.

Sus familiares y allegados rechazaron la acusación que habría desencadenado el ataque. Además, destacaron su comportamiento y su esfuerzo diario para sostener a su familia.

Buscan identificar a los agresores

La causa fue caratulada preventivamente como homicidio. Los investigadores aguardan los resultados definitivos de la autopsia para establecer las características de la lesión y avanzar con los aspectos balísticos del caso.

También analizan registros de cámaras de seguridad y distintos testimonios recogidos en la zona con el objetivo de identificar a las personas que participaron de la agresión y determinar su paradero.

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