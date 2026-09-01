Tres personas permanecen bajo atención médica luego del accidente ocurrido este martes en el ingreso a la guardia del hospital José María Cullen de Santa Fe, donde una camioneta policial atravesó el portón de acceso y terminó ingresando al sector de admisión.
Tres personas permanecen heridas tras el choque de un patrullero contra la Guardia del hospital Cullen
La subdirectora del hospital, Amanda Zárate, confirmó que se encuentran estables y sin lesiones de gravedad. Entre los heridos está un paciente que había recibido el alta minutos antes y que fue embestido mientras se retiraba en silla de ruedas. También resultaron lesionados su acompañante y el policía que conducía el móvil.
Según confirmó la subdirectora del nosocomio, doctora Amanda Zárate, todos los involucrados se encuentran estables y, hasta el momento, ninguno presenta heridas de gravedad.
"Producto del accidente tenemos tres pacientes que se encuentran al momento en la guardia del hospital, se encuentran estables, sin ninguna herida de gravedad hasta el momento y siendo controlados por el equipo de salud", explicó Zárate.
Entre los heridos se encuentra un paciente que acababa de recibir el alta médica y se retiraba del hospital en silla de ruedas. El hombre fue alcanzado por el vehículo policial y debió volver a ingresar a la guardia para ser evaluado.
"Sí, uno de los pacientes había sido dado de alta, pero se encuentra estable y siendo evaluado por el equipo de la guardia y por el servicio de cabecera que lo venía atendiendo", precisó la médica.
La tercera persona lesionada es el acompañante del paciente. En tanto, también sufrió golpes el policía que estaba al mando de la camioneta.
"Traumatismo en miembros inferiores de los dos civiles que estaban en ese momento y el policía, lesiones propias, digamos, del cimbronazo y del golpe, pero hasta ahora están todos estables y sin ninguna herida de gravedad", detalló Zárate.
Una mujer que también se encontraba en el lugar sufrió una caída como consecuencia del episodio, aunque no presentó lesiones de gravedad. De acuerdo con la subdirectora, decidió retirarse por sus propios medios porque debía regresar a su localidad de origen.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho se produjo durante la mañana de este martes, en momentos en que una ambulancia llegaba al hospital en código rojo.
De acuerdo con los primeros datos que se conocieron, el patrullero se encontraba obstaculizando el acceso y, cuando el conductor intentó moverlo para permitir el paso de la ambulancia, por circunstancias que se investigan terminó atravesando el portón e ingresando al sector de la guardia.
La propia Zárate explicó que todavía no existe una conclusión oficial sobre las circunstancias del siniestro.
"Por supuesto que eso va a ser materia de investigación, pero bueno, mientras ingresaba una ambulancia con un código rojo, había un patrullero que se encontraba obstaculizando el paso y cuando se decide mover ese móvil, bueno, ocurre el accidente. Todo lo demás está siendo investigado", señaló.
La camioneta policial derribó parte de la estructura de ingreso y terminó dentro del sector de admisión, donde se encontraban pacientes y acompañantes. La escena provocó momentos de conmoción entre quienes aguardaban atención y obligó a desplegar rápidamente al personal del propio hospital para asistir a los heridos.
En las primeras horas circularon distintas hipótesis sobre lo sucedido, entre ellas la posibilidad de un desperfecto mecánico o algún inconveniente sufrido por el conductor. Sin embargo, por el momento no hay una explicación oficial definitiva y las circunstancias deberán ser determinadas a partir de las pericias correspondientes.
La Guardia continúa funcionando
A pesar de los daños ocasionados en el acceso, Zárate aseguró que la atención médica no se interrumpió. "La Guardia en ningún momento dejó de funcionar con normalidad", afirmó. No obstante, explicó que durante el tiempo que demande la reparación de la estructura se implementará un esquema especial de ingreso.
"Los pacientes y los familiares que vengan a la visita, que también se van a realizar de manera habitual, van a ingresar por el hall central. Aquellos que requieran ingresar con silla de ruedas van a ingresar por el playón, que es por donde ingresan las ambulancias", indicó.
La subdirectora remarcó que el hospital buscará garantizar tanto la atención de los pacientes como el ingreso de sus familiares. "Le vamos a asegurar a todos tanto la atención como la visita de sus familiares internados. Sí, por supuesto, pedimos paciencia a la comunidad y que nos acompañen porque es un proceso diferente, pero que se va a garantizar", sostuvo.
Por ahora, el acceso permanecerá condicionado hasta que finalicen las actuaciones de seguridad y las pericias sobre el lugar. Una vez concluido ese procedimiento, el hospital intentará reparar con rapidez la reja y normalizar el ingreso.
"Eso va a depender de, bueno, inicialmente la intervención que hagan los servicios de seguridad y la policía respecto al peritaje. Una vez que eso se resuelva, vamos a intentar con la mayor celeridad poder arreglar la reja y que todo vuelva a la normalidad", explicó Zárate.
El Cullen es un efector de tercer nivel que funciona como centro de referencia de alta complejidad para todo el centro-norte provincial.
Mientras avanza la investigación para determinar exactamente qué ocurrió con el patrullero, la prioridad dentro del hospital pasa por controlar la evolución de los tres heridos y sostener el funcionamiento habitual de la Guardia, aunque con un ingreso alternativo para pacientes y familiares.