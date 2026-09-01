Santa Fe ciudad

Tres personas permanecen heridas tras el choque de un patrullero contra la Guardia del hospital Cullen

La subdirectora del hospital, Amanda Zárate, confirmó que se encuentran estables y sin lesiones de gravedad. Entre los heridos está un paciente que había recibido el alta minutos antes y que fue embestido mientras se retiraba en silla de ruedas. También resultaron lesionados su acompañante y el policía que conducía el móvil.