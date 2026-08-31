Una persecución que se inició luego de un robo terminó con un violento choque entre dos móviles policiales en barrio Barranquitas Sur. Dos efectivos debieron ser trasladados al Hospital Cullen, mientras los sospechosos lograron escapar y continuaba un importante operativo para dar con ellos.
Violento choque entre dos patrulleros en Barranquitas Sur; dos policías heridos
Dos hombres que eran perseguidos tras un robo lograron escapar durante la mañana de este lunes y son intensamente buscados. En medio del operativo, un móvil del Comando Radioeléctrico y otro de la PAT chocaron en Domingo Silva al 4300, dejando dos efectivos trasladados al Hospital Cullen.
El episodio se desencadenó a partir de un procedimiento policial relacionado con el robo sufrido por una joven sobre avenida Presidente Perón. En ese contexto, dos hombres habrían sido identificados como sospechosos y comenzó una persecución que luego se extendió hacia distintos sectores del oeste de la ciudad.
La situación adquirió otro nivel de gravedad cuando, en medio del seguimiento, uno de los efectivos habría sufrido la sustracción de su arma reglamentaria.
Con los delincuentes todavía en fuga, los móviles policiales continuaron detrás de ellos. Fue entonces cuando, por circunstancias que son materia de investigación, una unidad del Comando Radioeléctrico y otra de la Patrulla de Acción Táctica terminaron chocando violentamente.
Traslados al hospital Cullen
El siniestro se produjo alrededor de las 9.30, en inmediaciones de Domingo Silva al 4300.
Los vehículos involucrados pertenecían al Comando Radioeléctrico (CRE) y a la Patrulla de Acción Táctica (PAT), cuyos efectivos se encontraban abocados al operativo para localizar a los sospechosos.
Como consecuencia del impacto, dos policías debieron ser asistidos y trasladados en una ambulancia del Sies 107 hasta el Hospital José María Cullen.
Entre los heridos se encontraba un subinspector, de 33 años, perteneciente al Comando Radioeléctrico. También fue trasladado un oficial, de 29 años, integrante de la PAT.
Según la información preliminar, uno de los efectivos presentaba cortes en una pierna y en la cabeza. Ambos fueron derivados al centro de salud para recibir atención médica.
Los sospechosos escaparon
Mientras los policías eran asistidos, los dos hombres buscados lograron escapar. La situación generó un amplio despliegue en Barranquitas Sur, donde distintos móviles policiales realizaron recorridas y controles en procura de localizar a los involucrados.
El procedimiento se mantiene bajo investigación y deberá establecer, entre otros aspectos, la mecánica del choque entre los móviles, las circunstancias en las que habría sido sustraída el arma reglamentaria y el recorrido realizado por los sospechosos después de abandonar la escena.
Hasta el momento, no se había informado sobre personas detenidas por el hecho.
La investigación continúa con los procedimientos destinados a identificar y localizar a los dos hombres buscados, mientras se aguarda la evolución de los efectivos trasladados al Hospital Cullen.