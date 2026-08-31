Iban en persecución

Violento choque entre dos patrulleros en Barranquitas Sur; dos policías heridos

Dos hombres que eran perseguidos tras un robo lograron escapar durante la mañana de este lunes y son intensamente buscados. En medio del operativo, un móvil del Comando Radioeléctrico y otro de la PAT chocaron en Domingo Silva al 4300, dejando dos efectivos trasladados al Hospital Cullen.