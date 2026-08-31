El sistema de videovigilancia detectó en tiempo real el momento en que un joven rompió la vidriera de un comercio de avenida Freyre y Corrientes y entró a robar. La rápida comunicación con los móviles policiales permitió localizarlo poco después con dinero que habría sido sustraído de la caja registradora.
Robó en una heladería céntrica; fue captado por una cámara del 911 y terminó detenido
Una operadora del Centro de Monitoreo detectó a través de las cámaras el momento en que un joven rompió la vidriera de un comercio de avenida Freyre y Corrientes e ingresó para robar. La rápida comunicación con el Comando Radioeléctrico permitió encontrarlo poco después con unos 10.000 pesos que serían parte del dinero sustraído.
Todo ocurrió durante la mañana del domingo, en una heladería ubicada en la esquina de avenida Freyre y Corrientes, en la ciudad de Santa Fe.
La secuencia fue advertida por una operadora del Centro de Monitoreo 911 que, mientras observaba las imágenes de las cámaras de seguridad, reparó en la presencia de un hombre que se encontraba en actitud sospechosa frente al comercio.
Piedrazo contra la vidriera
A través de las cámaras, la operadora observó cuando el individuo tomó una piedra y la arrojó contra la vidriera del negocio. El impacto provocó la rotura del vidrio y, sin perder tiempo, el hombre ingresó al local.
La situación fue comunicada de inmediato a los móviles policiales que patrullaban la zona. Desde el 911 se aportaron las características físicas y de vestimenta del sospechoso, además del recorrido que había realizado luego de abandonar la heladería. La información transmitida en tiempo real resultó clave para el procedimiento.
Captura
Con los datos aportados por el Centro de Monitoreo, efectivos del Comando Radioeléctrico iniciaron la búsqueda en las inmediaciones. El operativo tuvo resultado positivo pocos minutos después. El sospechoso fue localizado y aprehendido a apenas una cuadra del comercio.
Se trata de un joven de 21 años, a quien durante el procedimiento se le secuestraron aproximadamente 10.000 pesos en efectivo. El dinero sería el que había sido sustraído de la caja registradora de la heladería. El joven fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
Una vez más, la articulación entre el sistema de videovigilancia y la respuesta de los patrulleros permitió que un hecho delictivo fuera detectado prácticamente en el momento en que estaba ocurriendo y que el presunto autor fuera localizado poco después.