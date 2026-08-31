Santa Fe

Robó en una heladería céntrica; fue captado por una cámara del 911 y terminó detenido

Una operadora del Centro de Monitoreo detectó a través de las cámaras el momento en que un joven rompió la vidriera de un comercio de avenida Freyre y Corrientes e ingresó para robar. La rápida comunicación con el Comando Radioeléctrico permitió encontrarlo poco después con unos 10.000 pesos que serían parte del dinero sustraído.