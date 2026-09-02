Minutos antes de las 8 del miércoles un siniestro vial de consideración se produjo en la intersección de Güemes y Maipú, donde dos automóviles colisionaron y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada.
Choque y vuelco de un automóvil en barrio Candioti Norte
En el siniestro se vieron involucrados un Toyota Etios y un Fiat Cronos. La mujer que viajaba en el Cronos resultó lesionada y fue llevada al hospital Cullen, mientras que una niña de 8 años recibió atención en el hospital Alassia. El conductor del Etios no sufrió heridas.
El accidente involucró a un Toyota Etios, al mando de un hombre, y un Fiat Cronos en el que viajaban una mujer y una niña de 8 años.
A pesar de la violencia del impacto y de la espectacularidad que adquirió la escena con uno de los vehículos dado vuelta, el conductor del Etios resultó ileso. Distinta fue la situación de las ocupantes del otro automóvil.
La mujer debió ser trasladada al hospital José María Cullen para recibir atención médica, mientras que la niña fue derivada al hospital de Niños Orlando Alassia.
Peritajes en el lugar
Luego del choque, el lugar quedó bajo la intervención de efectivos policiales y personal de tránsito, que trabajaron para ordenar la circulación y preservar la escena.
Mientras se aguardaba la llegada de las áreas encargadas de los peritajes, comenzaron las primeras actuaciones destinadas a establecer de qué manera se produjo la colisión.
Por el momento no se habían informado mayores precisiones acerca de la mecánica del accidente ni sobre el estado de salud de las personas trasladadas. Los peritajes serán determinantes para reconstruir la secuencia previa al impacto y establecer las circunstancias que desembocaron en el vuelco de uno de los vehículos.