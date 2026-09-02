En Maipú y Guemes

Choque y vuelco de un automóvil en barrio Candioti Norte

En el siniestro se vieron involucrados un Toyota Etios y un Fiat Cronos. La mujer que viajaba en el Cronos resultó lesionada y fue llevada al hospital Cullen, mientras que una niña de 8 años recibió atención en el hospital Alassia. El conductor del Etios no sufrió heridas.