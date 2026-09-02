“Alguna cosa recuerda y otras no”. Con esa frase, la abogada Celeste Segovia explicó uno de los principales aspectos que analiza la defensa de Victoria Cantero, única acusada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco.
Caso Matías Guardia: la defensa analiza las “lagunas” de memoria de Victoria Cantero
La joven presenta recuerdos fragmentados sobre lo ocurrido y su defensa aguarda estudios psicológicos, psiquiátricos y pericias telefónicas para definir cómo continuará el proceso judicial.
Según la letrada, la joven presenta una “amnesia lacunar” relacionada con el episodio. Tiene recuerdos fragmentados de lo ocurrido, aunque no logra reconstruir de manera completa la secuencia que terminó con la muerte de su pareja. “Puede ser un shock postraumático producto del episodio que sufrieron ese día Victoria y Julián”, planteó Segovia.
Qué recuerda
La defensa sostiene que la joven puede recordar algunos momentos previos al desenlace, entre ellos parte de la discusión y determinadas situaciones ocurridas durante ese momento. Sin embargo, existirían otros fragmentos que no logra reconstruir. “Ni siquiera recuerda el tema del cuchillo”, afirmó la abogada.
En ese contexto, los estudios psicológicos y psiquiátricos tendrán un papel central para establecer cuál era el estado emocional de Cantero y si hubo factores que pudieron afectar su capacidad para registrar o recordar lo sucedido.
Relación atravesada por violencia
Otro de los puntos que analiza el equipo defensor está relacionado con el vínculo entre Cantero y la víctima. Segovia señaló que también se estudia si la joven podría presentar “algún tipo de síndrome de mujer maltratada”.
“Nosotros creemos que vamos a poder probar las circunstancias extraordinarias de atenuación por el contexto de violencia de género”, sostuvo la letrada.
Para avanzar sobre esta hipótesis, será necesario reconstruir cómo era la relación antes del episodio y cuál era la dinámica entre ambos. Por el momento, la defensa evita establecer una explicación definitiva sobre lo ocurrido y espera los resultados de las evaluaciones pendientes.
Las comunicaciones posteriores
La investigación también busca esclarecer qué ocurrió con los teléfonos después del hecho. En particular, la defensa intenta reconstruir las comunicaciones realizadas inmediatamente después y determinar qué pasó con el celular de Álvarez Guardia.
De acuerdo con Segovia, habría existido una primera comunicación realizada por la víctima al hermano de Victoria y otra posterior efectuada por la acusada desde el teléfono de su pareja.
Sin embargo, la abogada aclaró que todavía falta la pericia informática de los dispositivos: “Aparentemente, hay dos llamados, uno de Julián. Digo aparentemente porque todavía no está la pericia informática de los teléfonos”.
La defensa también pretende determinar qué información quedó almacenada en el teléfono de Álvarez Guardia y si pudo eliminarse algún contenido antes de que el dispositivo quedara a disposición de la Justicia.
Segovia explicó que existen diferentes herramientas para intentar recuperar información de los equipos y solicitar datos a plataformas y compañías telefónicas. “Se clona la tarjeta SIM, es muy difícil borrar estos contenidos o lo que está en redes sociales”, afirmó.
Las pericias que espera la defensa
Mientras continúan las medidas de prueba, los abogados de Cantero aguardan los estudios psicológicos y psiquiátricos de la joven. Esos resultados podrían ayudar a establecer si las dificultades para recordar determinados momentos son compatibles con un posible shock postraumático y también serán importantes para definir la estrategia que adoptará la defensa durante la investigación.
La expectativa del equipo defensor es que la causa pueda quedar más definida entre octubre y noviembre, una vez que se complete buena parte de las medidas de prueba que todavía están pendientes.