El Equipo Fiscal del Chaco dictó la prisión preventiva para Victoria Cantero, acusada por el homicidio agravado por el vínculo de su pareja, Julián Álvarez Guardia, asesinado a comienzos de agosto en Resistencia.
Prisión preventiva para Victoria Cantero por el homicidio de su pareja en Chaco
La joven volvió a abstenerse de declarar durante la ampliación de la indagatoria. La defensa tendrá 72 horas para presentar una oposición, mientras la investigación incorpora nuevas pruebas.
La medida fue dispuesta este martes por la tarde por los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado. Según informaron fuentes del caso, la resolución establece que la medida de coerción se extenderá hasta el cierre de la investigación.
Cantero volvió a abstenerse de declarar
Durante la audiencia se amplió la indagatoria de la joven, quien nuevamente decidió no prestar declaración. Además, fue informada sobre las nuevas pruebas incorporadas al expediente desde el 4 de agosto y quedó formalmente notificada de la prisión preventiva.
“Se amplió la indagatoria, donde se volvió a abstener de declarar, se la puso al día con todas las pruebas que se incorporaron desde el 4 de agosto, y se le notificó de la preventiva”, señalaron fuentes vinculadas al caso.
Ahora, la defensa, encabezada por Celeste Segovia, dispone de un plazo de 72 horas para presentar una oposición ante el Juzgado de Garantías.
La acusación prevé prisión perpetua
Cantero enfrenta una imputación por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que contempla como única pena posible la prisión perpetua.
Ante este escenario, la defensa busca evitar que la joven llegue a un eventual juicio bajo esa carátula. Hasta el momento, según indicaron fuentes del caso, no presentó pruebas que puedan modificar la situación procesal de la acusada.
Qué determinó la pericia psiquiátrica
Otro de los elementos incorporados a la investigación fue la pericia psiquiátrica realizada por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
El estudio concluyó que Cantero no presenta alteraciones en sus funciones mentales, comprende la criminalidad de sus actos y tiene capacidad para dirigir sus acciones. De esta manera, fue considerada imputable.
Las lesiones que reveló la autopsia
La investigación también cuenta con el informe de autopsia realizado a Julián Álvarez Guardia, de 29 años.
El estudio determinó la existencia de al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes. Entre ellas se identificaron dos lesiones en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.
Con la prisión preventiva ya dictada, la causa avanza hacia el cierre de la etapa investigativa, mientras la defensa analiza la presentación que realizará ante el Juzgado de Garantías.