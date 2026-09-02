Por unanimidad

Condenaron a 20 años al acusado de matar de un balazo a un joven en Alto Verde

El tribunal lo resolvió este miércoles, al término del juicio por el crimen ocurrido en noviembre de 2023. La Fiscalía había pedido 23 años de prisión y sostuvo que el acusado disparó contra la víctima cuando circulaba en moto. La defensa anticipó que cuestionará el fallo y puso nuevamente en duda la prueba sobre la autoría.