Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, aprehendieron este miércoles a un hombre de 26 años identificado por sus iniciales como S. G. P., en el marco de una causa que investiga un violento hecho de intimidación contra un comercio de la capital provincial.
Arrestaron a un joven acusado de atacar a balazos un local comercial en Santa Fe
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones. Se realizaron cuatro allanamientos en el barrio Brigadier López. Secuestraron celulares y elementos de prueba. El hecho investigado ocurrió a principios de agosto.
La intervención policial incluyó cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Brigadier López, ordenados por la Justicia tras la investigación conducida por el personal de Inteligencia Táctica del Departamento Operativo PDI Región 1.
El hecho que desencadenó la investigación ocurrió el pasado 8 de agosto de 2026 en la intersección de las calles Cafferata y J. R. Méndez, en la zona noroeste de la capital provincial.
Según la denuncia de la víctima, un agresor disparó en aproximadamente ocho oportunidades contra el frente de su local comercial.
Durante los registros domiciliarios ejecutados en la jornada de este miércoles, las fuerzas policiales lograron la localización del sospechoso y procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares junto a otros elementos de valor probatorio para la causa.
Situación procesal
Tras completarse las medidas en el terreno, el fiscal interviniente, Guillermo Persello, dispuso la aprehensión formal del implicado.
S. G. P. fue trasladado para su correspondiente identificación dactiloscópica y quedó notificado formalmente del inicio de actuaciones en su contra bajo la carátula de coautoría de amenazas calificadas.