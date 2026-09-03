#HOY:

Lionel Messi
Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Su versión

Juicio por Maradona: la defensa de Luque suma un perito para explicar los estudios médicos

El especialista convocado por los abogados del neurocirujano expondrá sus conclusiones sobre los estudios realizados al exfutbolista y los elementos médicos analizados durante la investigación.

El perito convocado por Luque analizará los estudios realizados a Maradona.El perito convocado por Luque analizará los estudios realizados a Maradona.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El proceso judicial por el fallecimiento de Diego Armando Maradona volverá a desarrollarse este jueves con el inicio de las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas. El primer especialista en comparecer será el médico Antonio José Maya, convocado por los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque.

Mirá tambiénDeclaran dos peritos de la Junta Médica en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Maya fue uno de los profesionales que integró la Junta Médica Interdisciplinaria realizada en 2021, instancia en la que se analizaron las circunstancias del fallecimiento del célebre futbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, cuando tenía 60 años.

Qué sostiene sobre la función cardíaca

De acuerdo con la ampliación de la pericia elaborada por Maya, el especialista consideró que la función cardíaca no puede ser evaluada mediante una necropsia debido a que el estudio se realiza cuando el paciente ya falleció.

Leopoldo Luque, the personal doctor of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, speaks to members of the media as he arrives at court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleLa defensa de Luque presentará sus argumentos durante una nueva jornada.

Según explicó, para arribar a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca resulta necesario contar con un análisis dinámico, como un ecocardiograma. En ese sentido, sostuvo que determinadas lesiones o secuelas detectadas en el miocardio durante una autopsia, como las que podría dejar un infarto, no necesariamente fueron provocadas por una insuficiencia cardíaca.

La declaración del médico formará parte de una nueva etapa del juicio, luego de que la Fiscalía concluyera con la producción de pruebas y las comparecencias de distintos especialistas.

Los estudios médicos

El análisis también hace referencia a la ausencia de edemas en los estudios que se realizaron en la Clínica Ipensa, los días 9 de septiembre y 2 de noviembre de 2020.

Asimismo, menciona los estudios efectuados en la Clínica Olivos el 3 de noviembre de ese año, cuando Maradona fue trasladado al sanatorio para ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

Estos elementos forman parte de la ampliación pericial que será abordada durante la continuidad del proceso judicial por la muerte del exfutbolista y exentrenador.

A woman holds a t-shirt with an image of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, on the day his personal doctor Leopoldo Luque is expected to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleEl juicio continuará con los testimonios de los profesionales citados.

Presentación de sus pruebas

La Fiscalía ya concluyó la producción de la prueba y la etapa de declaraciones de los profesionales convocados para analizar las circunstancias de la muerte de Maradona.

Durante el proceso comparecieron cardiólogos, toxicólogos, nefrólogos y otros especialistas que aportaron sus conocimientos en relación con el fallecimiento del ídolo argentino.

Con el inicio de las declaraciones de los testigos convocados por las defensas, el juicio ingresa ahora en una nueva instancia.

Además de Leopoldo Luque, están acusados por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Buenos Aires
Diego Maradona
Leopoldo Luque

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro