El proceso judicial por el fallecimiento de Diego Armando Maradona volverá a desarrollarse este jueves con el inicio de las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas. El primer especialista en comparecer será el médico Antonio José Maya, convocado por los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque.
Juicio por Maradona: la defensa de Luque suma un perito para explicar los estudios médicos
El especialista convocado por los abogados del neurocirujano expondrá sus conclusiones sobre los estudios realizados al exfutbolista y los elementos médicos analizados durante la investigación.
Maya fue uno de los profesionales que integró la Junta Médica Interdisciplinaria realizada en 2021, instancia en la que se analizaron las circunstancias del fallecimiento del célebre futbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, cuando tenía 60 años.
Qué sostiene sobre la función cardíaca
De acuerdo con la ampliación de la pericia elaborada por Maya, el especialista consideró que la función cardíaca no puede ser evaluada mediante una necropsia debido a que el estudio se realiza cuando el paciente ya falleció.
Según explicó, para arribar a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca resulta necesario contar con un análisis dinámico, como un ecocardiograma. En ese sentido, sostuvo que determinadas lesiones o secuelas detectadas en el miocardio durante una autopsia, como las que podría dejar un infarto, no necesariamente fueron provocadas por una insuficiencia cardíaca.
La declaración del médico formará parte de una nueva etapa del juicio, luego de que la Fiscalía concluyera con la producción de pruebas y las comparecencias de distintos especialistas.
Los estudios médicos
El análisis también hace referencia a la ausencia de edemas en los estudios que se realizaron en la Clínica Ipensa, los días 9 de septiembre y 2 de noviembre de 2020.
Asimismo, menciona los estudios efectuados en la Clínica Olivos el 3 de noviembre de ese año, cuando Maradona fue trasladado al sanatorio para ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.
Estos elementos forman parte de la ampliación pericial que será abordada durante la continuidad del proceso judicial por la muerte del exfutbolista y exentrenador.
Presentación de sus pruebas
La Fiscalía ya concluyó la producción de la prueba y la etapa de declaraciones de los profesionales convocados para analizar las circunstancias de la muerte de Maradona.
Durante el proceso comparecieron cardiólogos, toxicólogos, nefrólogos y otros especialistas que aportaron sus conocimientos en relación con el fallecimiento del ídolo argentino.
Con el inicio de las declaraciones de los testigos convocados por las defensas, el juicio ingresa ahora en una nueva instancia.
Además de Leopoldo Luque, están acusados por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.